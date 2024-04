Actorul Sacha Baron Cohen, cunoscut pentru rolul din filmul „Borat”, și Isla Fisher au divorțat

Într-o postare pe rețelele de socializare în care au anunțat despărțirea, actorii au spus că au depus împreună cererea de încetare a căsătoriei lor anul trecut.

Cei doi, care au trei copii, s-au cunoscut în 2001 și s-au logodit în 2004, scriewww.bbc.com/news/entertainment-arts-68746480 BBC.

Împărtășind vestea cu o fotografie în care sunt îmbrăcați în albii de tenis, ei au scris: „După un lung meci de tenis care a durat peste 20 de ani, în sfârșit ne punem jos rachetele. Nu am mai văzut niciodată o astfel de poveste: Am acordat întotdeauna prioritate vieții noastre private și am lucrat în liniște la această schimbare. Împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer faptul că respectați dorința familiei noastre de intimitate".

Baron Cohen a devenit celebru în anii 1990 cu personajul său Ali G, fiind cunoscut și pentru rolurile sale de reporter kazah Borat și de fashionist austriac Bruno.

Luna trecută, Baron Cohen și actrița australiană Rebel Wilson au fost implicați într-o dispută înainte de lansarea cărții de memorii a acesteia.

Cartea include acuzații la adresa lui Baron Cohen, care se pare că a amenințat cu acțiuni în justiție.

Wilson a scris că i s-a cerut să facă unele lucruri care erau „disprețuitoare la adresa femeilor”, iar unele scene au făcut-o să se simtă ca și cum ar fi fost „umilită" și „hărțuită sexual".

Ea l-a comparat pe comediant cu un „bătăuș din clasa a patra care o tachinează pe fata grasă de pe terenul de joacă și încearcă să îi facă viața un iad".

Baron Cohen a negat cu vehemență orice nereguli, spunând că descrierea făcută de Wilson despre filmările la filmul Grimsby din 2016 a fost „demonstrabil falsă".

Memoriile urmau să fie lansate în Marea Britanie joi, dar data de lansare a fost mutată la 25 aprilie. Acesta a fost deja lansat în SUA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: