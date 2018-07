Accidentul în care au fost rănite patru surori: unei fete i-a fost amputat piciorul

Pro TV

Tânărul din Oradea care a spulberat patru surori de pe trotuar a fost pus sub acuzare luni dimineaţă. Este cercetat în libertate pentru vătămare corporală din culpă.

=Pe de altă parte, medici din două oraşe se lupta să le trateze pe fetele accidentate. Doar una dintre ele a fost externată, însă în cazul copilei de 12 ani, s-a impus amputarea unui picior zdrobit în impact.

După accidentul violent, două dintre surori au fost trimise urgent la spitale din Timişoara. Copila în vârstă de 12 ani avea răni grave la un picior. Medicii au încercat să îi refacă vasele de sânge, însă în ciuda eforturilor, au fost nevoiţi să i-l amputeze.

Profesor doctor Gheorghe Nodiți, șeful Secției de Chirurgie Plastică și Reperatorie Timișoara: ”Cu risc foarte mare, chiar dacă reuşeam o revascularizare, încât puneam în pericol viaţa fetiţei şi atunci am ales alea varianta care în primul rând viaţa ei să fie protejată şi în al doilea rând să realizăm local o condiţie prin care să putem ulterior printr-o protezare să îi oferim o viaţă aproape ca şi cea înainte."

Doctor Ancuța Pop-Coman, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă: ”Imediat după intervenția chirurgicală, pacienta a ajuns în terapie intensivă pentru îngrijiri post operatorii. A fost extubată imediat post-operator, asta înseamnă că ea respiră singură atât hemodinamic cât şi respirator.”

Sora ei a fost dusă la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu", din Timişoara.

Doctor Mihai Gafencu, medic: "Copilul se află în terapie intensivă pentru încă două-trei ore, după care va fi transferat pe secţie. Fata are o leziune la nivelul bazinului, o fractură care nu necesită corecţie chirurgicală. Este într-o stare generală relativ bună.”

Tânăra de 20 de ani, care a rămas la spitalul din Oradea, pare să îşi revină. Specialiştii spun că drama prin care trec aceste fete este foarte mare şi poate avea urmări, dacă nu vor fi consiliate. Mai ales că un alt frate de-al lor este în stare gravă de mai bine de un an de zile, şi el victima unui accident rutier.

Ica Secoșan, psiholog: "Are reacţie acută la stres, are momente în care este îngrijorată, frământată, neliniştită şi alte momente în care are o serie de întrebări în legătură cu se s-a întâmplat şi ce urmează să se întâmple. Următoarele săptămâni şi următoarele luni sunt esenţiale."

Între timp, la Oradea a fost începută urmărirea penală.

Teofil Ilisie, procuror: ”În cursul acestei dimineţi s-a înregistrat la Parchet un dosar penal cu privire la infracţiunea de vătămare corporală din culpă.”

Accidentul a avut loc chiar în faţa poliţiei rutiere din Oradea. Fără experienţă, şoferul de 20 de ani a pierdut controlul maşinii, le-a lovit pe surori, apoi un indicator rutier şi s-a oprit în cele din urmă între autoturismele parcate.

