Un bărbat de 31 de ani a murit într-un carambol cu trei vehicule, în Bistrița-Năsăud. „În curbă am scăpat volanul"

Un bărbat de 31 de ani care conducea o autoutilitară a murit într-un carambol cu trei vehicule.

Camionul condus de un bărbat de 46 de ani din județul Iași a acroșat mai întâi remorca unui TIR, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă deosebit de periculoasă.

Șofer: „M-a lovit, mi-a rupt oglinda, mi-a luat de a lungul toată remorca pe partea stângă, în spatele meu era cu 3,5, o dubă mică și s-a dus până acolo de l-a omorât pe omul ala. Am sărit jos, au sărit și băieții moldoveni, dar nu au putut deschide până nu a venit descarcerarea, nu a avut nici o șansă”.

În stare de șoc, șoferul camionului spune că nu a mai putut controla volanul și așa a ajuns să intre în mașina condusă de bărbatul de 31 de ani care circula regulamentar.

Șofer: „În curba asta am scăpat volanul, m-a luat un pic așa și am scăpat volanul în tirul acela și nu am putut să o mai îndrept și am intrat în dânsul. Am coborât, dar nu am putut să îl mai salvez”.

Martorii au sunat imediat la 112.

Localnic: „Era blocat. Au venit pompierii și au tăiat de acolo și l-au scos pe șofer afară”.

Constantin Crăcană, ISU BN: „Persoana era blocată încarcerată sub camion. Am descarcerat aproximativ jumătate de oră. Din păcate, acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața. Celelalte două victime sunt conștiente, cooperante.”

Ceilalți doi șoferi cu leziuni minore au refuzat transportul la spital. Șoferul autoutilitarei care și-a pierdut viața era din județul Brașov. Polițiștii continuă ancheta în acest caz.

