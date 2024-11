Accident în Timișoara, provocat de un tânăr de 20 de ani, care încerca să intre într-o parcare. Patru mașini au fost lovite

Accidentul a avut loc pe un bulevard din zona centrală a Timișoarei, după ce un șofer ar fi încercat să intre într-o parcare fără să semnalizeze.

Tânărul de 20 de ani, care venea din spate, n-a mai putut sa evite impactul. A tras apoi de volan, a lovit un alt autoturism - pe același sens de mers - după care intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o a treia mașină și ... s-a răsturnat.

Șofer: ”Aveam vreo 45 la oră, mergeam normal și a frânat dintr-o dată domnul, sârbul, și am văzut că a frânat și am tras rapid stânga. Că am văzut că nu vine nimic din stânga, dar a frânat mai tare și l-am prins fix în colț și mi s-o rotit direct mașina, singură.”

Martor: ”Mașina de Serbia mergea încet. Voia să între în parcare. Domnul din spate, mergea în spatele lui și el zice ca să evite. Deci, eu nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. O tras de volan și o intrat în partea asta, s-o răsturnat.”

Mai multe echipaje de salvare au ajuns la locul accidentului, însă nimeni nu a avut nevoie de îngrijri medicale.

Polițiștii au stabilit că niciunul dintre șoferii implicati nu s-a urcat băut la volan.

