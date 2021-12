Accident în lanț în Argeș: 12 mașini au fost implicate. VIDEO

12 mașini s-au tamponat vineri dimineata, în Argeș, pe drumul care duce spre Uzina Dacia Mioveni.

La ivirea zorilor, șoseaua s-a transformat în patinoar. Șoferii nu au redus viteza și nici nu au păstrat distanța, așa că au intrat unul în altul.

Nici autoritățile nu au luat în seamă condițiile meteo și nu au împrăștiat nisip în zonă. Unele mașini au fost avariate serios, însă nimeni nu a fost rănit.

În plus, vineri dimineață ceața a redus vizibilitatea în trafic sub 200 de metri - iar pe alocuri chiar sub 50 de metri - pe mai multe drumuri din Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Teleorman.