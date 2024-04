Accident în Fântânele. O persoană surprinsă sub o autoutilitară a murit

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Zimnicea au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier cu o victimă surprinsă sub o autoutilitară, în localitatea Fântânele. Victima de sub autoutilitară se afla în stop cardiorespirator, fiind extrasă de pompieri şi predată echipajului SMURD, care a început imediat manevrele de resuscitare, acestea continuând sub îndrumarea medicului. Din păcate, în ciuda eforturilor personalului medical, persoana nu a putut fi salvată, echipajul SAJ Teleorman fiind nevoit să declare decesul. Cazul a rămas în atenţia autorităţilor competente pentru cercetări”, precizează ISU Teleorman.

La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă.

