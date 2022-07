Accident grav pe DN72, între Târgovişte şi Ploieşti. Două persoane au murit, iar alte trei se află în stare gravă la spital

În urma impactului extrem de violent a murit și un adolescent de 15 ani, pasager în camionetă. Şoferul autoutilitarei este rănit grav şi este internat.

Accidentul s-a produs pe o porţiune de drum drept. Autoutilitara cu volan pe dreapta era condusă de un bărbat de 38 de ani.

Se îndrepta către Mizil, unde voia să vândă jucării la un târg. La volanul autoturismului care venea din sens opus era un bărbat de 44 de ani, iar pasageri erau soţia şi copilul lor de 10 ani.

Ionuț Marian Enăchescu, șoferul autoutilitarei: „M-am trezit cu el că a intrat pe contrasens şi a intrat în mine. Am tras pe dreapta cât am putut, dar nu am avut nicio şansă. El venea drept spre mine. Ori a adormit, ori a vorbit la telefon, ori s-a aplecat să caute ceva. A venit drept spre mine”.

Martorii au asistat îngroziţi la scenele de pe şosea

Adrian Rada, martor: „Domnul era între banchete picat şi decedat. Între timp, soţia, dar nu a mişcat-o nimeni, prezenta la coloana vertebrală leziuni şi e indicat să nu fie mişcât. Un copilaş mic am înţeles că e în stare gravă. Părerea mea, l-a luat somnul şi a intrat în duba care circula regulamentar”.

În autoutilitara încărcată cu jucării se mai afla un adolescent de 15 ani, care a rămas captiv în mașina distrusă.

Băiatul a fost descarcerat de pompieri și dus la spitalul din Ploiești în stare critica, dar în final, medicii de aici au fost nevoiți să declare decesul.

Rudele lui erau în alte maşini, în coloană, şi spun că şoferul maşinii ar fi depăşit mai multe tiruri.

Rudă a adolescentului încarcerat: „A intrat în depăşire pe contrasens. I s-a părut că trei tiruri sunt prea puţine şi l-a luat şi pe al patrulea și i-a băgat în şanţ să îi omoare”.

Din păcate, şoferul autoturismului nu a supravieţuit. Soţia sa şi ceilalţi răniţi au primit îngrijiri medicale şi au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate din ce cauză s-a produs acest accident.

