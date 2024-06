VIDEO. Un mort și zeci de răniți, după ce un tramvai care mergea cu viteză s-a ibzbit de un altul, în Rusia

Accidentul s-a produs dimineaţa devreme, când un tramvai a pierdut controlul în timp ce cobora o pantă.

Potrivit imaginilor difuzate de canalele de televiziune ruse, tramvaiul a luat o viteză foarte mare şi practic a căzut pe pantă, rămânând totuşi pe şine. Uşile au ieşit din balamale şi mai mulţi dintre pasagerii săi au fost propulsaţi pe geamuri, direct pe şosea.

❗️WARNING! Passengers Thrown From "Out Of Control" Tram In Russia

A brake failure on the public transport caused it to take a bend at high speed before it ploughed into another tram further along the line in Kemerovo, Siberia.

Bodies flew from the speeding train, across a road… pic.twitter.com/PIGOSEs3o1