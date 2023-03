Accident grav în Maramureș. O mașină și un autobuz plin cu muncitori s-au ciocnit frontal

Cei din autobuz au scăpat teferi, dar autoturismul s-a făcut zob și atât șoferul cât și pasagerul au ajuns la spital.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Hideaga. Șoferul autobuzului care transporta muncitorii spune că maşina i-a apărut brusc în față.

Șoferul autobuzului: "Am tras cât am putut pe dreapta, am şi claxonat şi n-a avut nicio reacție, nimic".

Localnic: "Şoferul autobuzului a zis că a venit pe contrasens atât. Doi erau. Unul aici şi unul dincolo”.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas blocat în vehicul, iar pompierii l-au scos cu greu. Și el, și pasagerul sunt în stare gravă și au fost transportați la spitalul din Baia Mare.

Polițiștii au deschis acum o anchetă pentru a lămuri din ce cauză s-a produs accidentul.

