Accident grav în Galați: Un autobuz plin cu pasageri, izbit de remorca unui camion: 5 răniți

Grav accident de circulație, miercuri seară, la ieșirea din Galați din cauza vremii dar și a vitezei.

Șoferul unui camion a pierdut controlul volanului și remorca a intrat pe sensul opus, unde a lovit un autobuz.

Impactul s-a produs sub un pod, așa că nici conducătorul autobuzului nu a putut face nimic pentru a evita accidentul.

Cinci pasageri au fost răniți, dar starea cea mai gravă este a șoferului, care a avut nevoie de ajutorul salvatorilor de la descarcerare.

Pro TV

Accidentul s-a produs aproape de lăsarea întunericului, pe ploaie, într-o curbă și sub un pod - condiții foarte dificile care ar fi trebuit să îi determine pe șoferi să reducă viteza și să circule cu mare atenție. În momentul în care remorca scăpată de sub control a intrat pe contrasens, autobuzul a fost strivit de un picior al podului pe sub care trecea chiar în acel moment. Izbiți de peretele din beton, pasagerii au fost proiectați printre scaunele și barele din metal ale autobuzului. Cel mai rău a fost rănit șoferul, în vârstă de 35 de ani, care a rămas cu ambele picioare prinse sub fiare.

Maior Valentin Banciu, ISU Galați: "Conducătorul autobuzului a fost cel mai grav, care a fost descarcerat și predat echipajelor de prim-ajutor medical. Erau călători în autobuz, o parte s-au autosalvat, o parte dintre ei au fost salvați de către echipajele de prima intervenție."

Toți cei cinci pasageri, cu vârste cuprinse între 23 și 72 de ani, au suferit răni și au fost transportați cu ambulanțele la Spitalul de Urgență.

Șoferul autobuzului a suferit fracturi la ambele picioare și urmează să fie operat. Pe numele conducătorului camionului, în vârstă de 61 de ani, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.