Accident grav în Arad. Adolescentă aruncată din mașină, la 10 m distanță

Impact violent duminică seară, în județul Arad, cu urmări grave. Un bărbat și cele două fete ale lui, minore, au suferit răni serioase după ce mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un copac și a ajuns înapoi pe șosea.

Părintele a rămas captiv în autoturism, iar adolescenta aflată pe locul din dreapta a fost aruncată din vehicul.

Accidentul a avut loc duminică seară, pe Drumul Naţional 69 Arad - Timişoara, în apropiere de comună Șagu. În maşină se aflau trei persoane: un bărbat şi cele două fete minore ale lui. Pe un carosabil umed, şoferul de aproximativ 45 de ani a pierdut controlul asupra volanului, a izbit violent un copac şi a revenit pe şosea, unde autoturismul s-a rotit de câteva ori.

Din fericire, în acel moment nu circula niciun alt autovehicul în zonă.

"Şoferul are piciorul fracturat şi leziuni la gât. Pe fetiţa am scos-o afară, am aşteptat sosrea echipajelor de la ambulanţă.... Circula cu viteză, carosabilul este umed şi foarte alunecos, iar pe bucata asta este şi polei", povestește un martor.

În urma impactului, copila care era pe locul din dreapta a fost aruncată din maşină la aproximativ zece metri distanţă, pe şosea. Şi cealaltă adolescentă, aflată pe bancheta din spate, a suferit răni. Tatăl lor a rămas captiv între fiare şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor.

Constantin Enescu, ISU Arad: "Ajunşi la faţa locului am constatat că era o victimă de sex masculin încarcerată, am extras victima din autoturism şi am predat-o echipajului SAJ."

Bărbatul şi cele două fete au ajuns în stare stabilă la spital.

În weekend, în judeţul Arad, unde a nins, au avut loc mai multe accidente rutiere din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

