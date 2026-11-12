Aceasta completează şi modifică Legea asistenţei sociale, potrivit Agerpres.

Actul normativ defineşte grupul vulnerabil ca persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, inclusiv de locuire, din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Sunt incluşi şi tinerii aflaţi în risc de marginalizare socială

În grupul vulnerabil sunt incluşi şi tinerii aflaţi în risc de marginalizare socială şi care trăiesc în condiţii de locuire precare sau supraaglomerate, cu condiţia unui venit personal sub nivelul minim de trai.

„Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială, incluzând şi condiţiile de locuire, se înscriu în cadrul general de acţiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială prin care se asigură oportunităţile şi resursele necesare pentru participarea grupurilor şi persoanelor vulnerabile, în mod deplin la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, precum şi la procesul de luare a deciziilor care privesc viaţa şi accesul lor la drepturile fundamentale”, arată legea.

În scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate şi combaterii sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor, tinerilor aflaţi în risc de marginalizare socială, familiilor şi persoanelor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel minim de trai şi asigurarea accesului la unele drepturi fundamentale, respectiv dreptul la o locuinţă decentă, la educaţie, la asistenţă medicală, la servicii pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, serviciul public de asistenţă socială din comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti asigură pachetul minim de asistenţă socială.