A vrut să meargă la cules de porumb, dar a murit pe drum. Cum și-a găsit sfârșitul

Un bărbat de 70 de ani din Gorj a murit, iar soția lui se află în grijă medicilor, în stare gravă, în urma unui accident rutier.

Mașina în care erau cei doi a ieșit de pe șosea și s-a oprit într-un cap de podeț. Șoferul povestește că a încercat să evite un câine și nu a mai putut controla autoturismul.

Cei doi soți, de 70, respectiv 69 de ani l-au rugat pe prietenul unei nepoate să îi ducă la marginea localităţii Bălești din Gorj pentru a culege porumb. La scurt timp după ce au pornit la drum cu maşina, şoferul - un tânăr de 22 de ani - a pierdut controlul asupra volanului şi s-a oprit într-un cap de podeț.

Șoferul: "Mi-a sărit un câine pe partea asta, aveam la 50-60 km, am tras să îl evit şi m-a furat volanul şi am sărit în şanţ. Nu am mai putut face nimic."

Imediat a fost dată alarma şi la fața locului au ajuns medicii.

Iustin Tănăsoiu - ISU Gorj: "În urma accidentului rutier au rezultat două victime neîncarcerate. Am decuplat bornele şi li s-a acordat primul ajutor celor două victime. Cele două victime au fost preluate de echipajul SAJ şi SMURD."

Bărbatul de 70 de ani a fost resuscitat o oră, dar în zadar. În cele din urmă a fost declarat decesul. Soţia lui, cu răni grave, a fost transportată la spital şi va rămâne în grija doctorilor mai multe zile.

Poliţiştii au început cercetările şi spun că, dacă ar fi fost mai atent, conducătorul auto - cu doi ani de experienţa - ar fi putut evita nenorocirea.

Lucian Stroe - Poliţia Rutieră Gorj: "Nu a adaptat viteza de deplasare într-o curbă la dreapta, a părăsit partea carosabilă şi a lovit un cap de pod. În urma impactului un bărbat de 70 de ani, pasager în auto, a decedat."

Tânărul este anchetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

