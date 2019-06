A plouat atât de mult încât s-au stricat şi ciupercile. "Adunăm cât să supravieţuim"

Ploile de anul acesta au stricat multe socoteli. De pildă, ciupercile s-au făcut în cantităţi industriale, numai că din cauza umezelii au putrezit pe interior.

Producătorii spun că jumătate din ele sunt compromise, iar ei nu-şi pot onora comenzile. De suferit au şi culegătorii mărunţi, care stăteau pe marginea drumului.

Acest procesator de ciuperci de pădure din Oradea are un an prost în afaceri. “Datorită ploilor abundente, şi de perioadă, după care temperaturi foarte crescute - peste 30 de grade - clar că în pădure apare fenomenul de fermentaţie. Insectele, foarte multe insecte, îşi depun ouăle sub pălărie, unde e umbră şi, uitaţi ce se întâmplă”, spune Alexandru Chiş.

Ca să îşi poată onora comenzile, omul a fost nevoit să cumpere mai multă marfă şi chiar să angajeze oameni în plus.

„Capacitatea noastră este de 25 de tone, la marfă curată, marfa bună. În momentul de faţă e la jumate, adică pierdem jumate din timp ca să tăiem, să curăţăm şi să prelucram''

Şi culegătorii de rând sunt disperaţi. Cutreiera şi câte o sută de km iar astfel ajung să ceară 15 lei pe kilogram.

"Înainte patru oameni strângeam câte 20-30 kilograme, acum mai puţin, cât să supravieţuim. Acum am strâns cam 6 kile de hribe şi 5 de gălbiori."

Ecaterina Fodor - Facultatea de Protecţia Mediului Oradea: „Acest proces se numeşte, mai degrabă, biodegradare. Ele îşi pierd calităţile economice şi de consum."

Potrivit specialiştilor, în ani ca acesta, pentru a micşora pierderile, este bine ca recoltatul să se facă timpuriu. Ciupercile se procesează foarte repede, iar spaţiile de depozitare sunt dezinfectate cu insecticide botanice, care nu sunt toxice pentru om.

