Au picat Instagram și Facebook. Utilizatori au fost deconectați de la conturile lor. Sute de mii de oameni reclamă probleme

UPDATE Până la ora 18:00 au fost raportate peste 300.000 de întreruperi de către utilizatorii Facebook şi peste 47.000 de cei ai Instagram, potrivit Downdetector.

Până la ora 17:00, peste 120.000 de utilizatori de internet au raportat probleme la rețelele de socializare Instagram, Threads și Facebook.

Utilizatorii reclamă că au fost deconectați de pe conturile lor de Facebook.Atunci când utilizatorii încearcă să se conecteze, aplicația spune că parola este greșită.

Pe Instagram, utilizatorii nu-și pot actualiza feed-urile.

De asemenea, unii utilizatori întâmpină probleme la conectarea la căștile Meta Quest.

La deschiderea aplicației Threads pe un dispozitiv mobil, aceasta afișează un mesaj de eroare care spune: „Ne pare rău, ceva a mers prost. Încercați din nou”.

Momentan nu au fost raportate probleme la rețeaua WhatsApp.

Întreruperea generalizată pare să fi început în jurul orei 10:00 a.m. ET (ora 17:00 în România).

„Suntem conştienţi că oamenii se confruntă cu dificultăţi în accesarea serviciilor noastre. Lucrăm la asta acum", a declarat Andy Stone, purtătorul de cuvânt al Meta, într-o postare pe platforma de social media X.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.