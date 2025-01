A murit John Capodice, actorul care a jucat în „Ace Ventura” și „General Hospital”

Considerat un veteran al industriei de la Hollywood, John Capodice a jucat alături de Jim Carrey în filmul Ace Ventura: Pet Detective. De asemenea, a apărut în filme producții populare precum Independence Day (1994) și în emisiuni TV precum General Hospital, Seinfeld și Law & Order, notează Daily Star.

Moartea actorului ar fi avut loc pe 30 decembrie, dar în spațiul public nu au apărut informații clare despre cauza morții sale sau despre posibilele afecțiuni de care ar fi suferit în ultima parte a vieții sale.

Actorul a locuit în Los Angeles, California, înainte de a se muta la Blavelt, New York. În urma sa a rămas soția sa Jane, alături de cele două fiice Tessa De Pierro și Cassandra Hansen.

Carierea lui John Capodice

Primul rol al actorului a venit în 1978, când a apărut ca Lloyd Lord în drama TV Ryan's Hope. În 1994, a obținut un rol recurent în serialul medical de succes General Hospital, unde l-a interpretat pe Carmine Cerullo.

A continuat să joace în alte sitcomuri americane celebre, printre care Will and Grace, Seinfield, Ellen și Law and Order. Rolurile sale ulterioare includ un șofer de taxi în Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, anul trecut.

De asemenea, l-a interpretat pe Big John în serialul 2024 Conversations with Mobster. Avea tendința de a juca mafioți, polițiști sau muncitori.

Este probabil cel mai bine cunoscut pentru rolul sergentului Aguado din comedia lui Jim Carrey din 1994 Ace Ventura: Pet Detective. În film, Aguado râde în mod constant de Ace și îl batjocorește, deși Ace îl batjocorește constant pentru că este gras.

