A început Festivalul de Film de la Veneția. Anul acesta evenimentul este umbrit de greva de la Hollywood

Este, de altfel, cel mai vechi festival de film din Europa. În acest an evenimentul este umbrit de greva scenariștilor și actorilor de la Hollywood. Drept urmare, multe vedete vor lipsi de pe covorul roșu al premierelor mondiale.

Sărbătoarea filmului s-a deschis cu proiecția peliculei „Comandante”, a regizorului italian Edoardo De Angelis.

Este povestea unui comandant de submarin italian din Al Doilea Război Mondial, care ia o decizie îndrăzneaţă în timp ce se află în Oceanul Atlantic. Alături de 22 de filme, „Comandante” concurează pentru Leul de Aur în competiția oficială.

Alberto Barbera, director artistic la Festivalul de Film de la Veneția: „Greva actorilor și a scenariștilor nu are așa de mare impact asupra Festivalului, pentru că am încheiat lista filmelor selectate cu două zile înainte să se anunțe greva. Am pierdut din păcate filmul pe care îl voiam în deschiderea Festivalului, „Challengers” al lui Luca Guadagnino. În rest, toate celelalte filme și-au confirmat participarea. Știm că anumite staruri nu vor veni pe covorul roșu, nu vor asista la proiecții. Dar asta afectează doar patru dintre filmele americane selectate în Festival”.

Scenariştii de la Hollywood sunt în grevă din 2 mai. Începând cu 14 iulie a intrat în grevă și sindicatul actorilor. Cu toții solicită îmbunătăţirea plăţilor reziduale pentru streaming şi protecţie faţă de utilizarea inteligenţei artificiale.

Însă, vor fi cu siguranță prezente în Orașul Lagună vedete de pe afișul unor filme independente, adică filme ce nu sunt produse de marile studiouri americane.

Noile filme regizate de David Fincher, Luc Besson, Sofia Coppola, Michael Mann sau Bradley Cooper vor fi proiectate în cadrul competiţiei.

Alberto Barbera, director artistic la Festivalul de Film de la Veneția: „Multe studiouri de la Hollywood și-au făcut obiceiul de folosi Festivalul de la Veneția ca platformă de lansare a unor filme care țintesc nominalizări la Oscar. Și, începând din 2013, în fiecare an, un film lansat la Veneția chiar a intrat în finala pentru Oscaruri. Unele chiar au câștigat și Leul de aur și Oscarul pentru cel mai bun film”.

Cele mai noi pelicule semnate de Woody Allen și Roman Polanski vor fi proiectate în afara competiției. Dar și filmul „The Boys în the boat”, o ecranizare regizată de George Clooney.

