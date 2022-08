A început cel mai mare pelerinaj ortodox din Transilvania. Sute de credincioși au venit să se roage la Mănăstirea Nicula

Sute de credincioși au ajuns în curtea Bisericii și mulți stau la cozi pentru a se închina la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Apoi se roagă în liniște și se pregătesc pentru Sfânta Duminică și marea sărbătoare din 15 august, Sfânta Maria.

După tradiția de la Nicula, pelerinii înconjoară vechea biserică din lemn și se roagă neîncetat. Fiecare și-a pregătit cum a putut mai bine un loc de popas, pentru trei zile de pelerinaj.

În curtea mănăstirii s-au adunat oameni de toate vârstele, fiecare și-a adus de acasă ce a putut. Cei mai inspirați au venit cu cortul, însă sunt și persoane care, în zilele și nopțile ce urmează, vor dormi sub cerul liber.

Unii vin în grupuri mari, cu familia sau prietenii, alții aleg solitudinea ca să se poată reculege în tihnă.

O femeie din Neamț a avut cu ea doar un mic bagaj și o pătură.

Femeie: „Am venit cu trenul. Mi-am găsit locușorul acum. O să stau și luni și marți dacă mă ajută bunul Dumnezeu”.

Reporter: Ați venit singură?

Femeie: „Singură cu Măicuța Domnului, cu îngerul păzitor și cu Bunul Dumnezeu”.

În pauzele dintre slujbe, credincioșii se roagă în liniște. Această femeie și-a adus cu ea o carte de rugăciuni, veche de 40 de ani. Spune că a primit-o pe când era doar o copilă.

Reporter: Și ați păstrat-o de atunci până acum?

Femeie: „Da, da. La 15 ani am venit prima dată. Numai un an am lipsit, când am fost bolnavă. De fată vin, veneam cu trenul, veneam cântând de la Feldru”.

Reporter: Nu este cald?

Femeie: „Deocamdată e bine”.

Reporter: O să dormiți aici?

Femeie: „Noi da, micuța nu. O să plece imediat”.

Reporter: Dacă se pune ploaia?

Femeie: „Ne băgăm în corturi că ne-am adus nailon și de toate. Ne rugăm”.

Tineri pelerini

Printre credincioși a fost și un grup de tineri care țin să parcurgă la întoarcerea acasă o porțiune de drum pe jos, ca într-un clasic pelerinaj.

Tânăr: „Am venit 12 persoane și o să mergem pe jos înapoi. De mici tot venim, așa este obiceiul la noi”

Mii de oameni sunt așteptați la Nicula, așa că organizarea presupune atenție la fiecare detaliu.

Părintele Mocan Pantelimon, preot Mănăstirea Nicula: „O să fie peste 20 de mii. Pregătirile sunt în toi. Oamenii vin din ce în ce mai mulți. Mâncărurile sunt tradiționale, tocăniță de cartofi, ghiveci. Mâncarea este suficientă. Sunt pregătiți oamenii”.

Duminică, după Sfânta Liturghie va începe procesiunea prin care credincioșii vor merge pe jos aproape 10 km, în frunte cu mitropolitul Clujului. Duminică seară, după o slujbă specială, Icoana Maicii Domnului, veche de peste 300 de ani, va fi scoasă din mănăstire, spre închinare.

