A fost semnat acordul pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Am putea ajunge la independența energetică

Dacă planul de pe hârtie devine realitate, energia nucleară, fără emisii poluante, va însemna o treime din producția totală a țării. Vom produce mai mult decât consumăm și astfel prețul energiei electrice va fi mai mic, spune ministrul Energiei.

Prin semnarea acordului de la Palatul Victoria, între Guvern, prin câteva ministere și Nuclearelectrica, statul se angajează ferm că în 2030, respectiv 2031, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă vor fi puse în funcțiune.

Energia nucleară are un mare avantaj: faptul că nu are emisii poluante. În plus, poate fi produsă continuu, spre deosebire de energia renegerabilă care depinde mult de vreme. Momentan, se estimează că energia nucleară reprezintă 18-20% din totalul producției de energie electrică de la noi. Însă după construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, adică peste 7-8 ani, energia nucleară va depăși o treime din total, potrivit estimărilor.

Asta înseamnă, o spune chiar ministrul Energiei, și prețuri mai mici.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: „Reactoarele 3 și 4 înseamnă încă 1.400 de mw de energie electrică în sistem, înseamnă practic independența energetică a României. Asta înseamnă, evident, și pentru populație, la acel orizont, prețuri mai mici la energie electrică”.

Până la finalul acestui an ar urma să fie semnat și contractul pentru începerea lucrărilor de construcție a celor două reactoare.

Nicolae Ciucă, premierul României: „Alături de Proiectul Unităților 3 si 4, intrat într-o noua etapă, dezvoltarea tehnologiei bazată pe Reactoarele Modulare Mici va plasa România drept lider al energiei curate și sigure. Mizăm în continuare pe sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltarea programului nuclear civil”.

Anul trecut, banca americană de export-import a trimis două scrisori de interes pentru finanțarea unităților 3 și 4 de la Cernavodă. Ar fi vorba de o finanțare de până la 50 de milioane de dolari pentru prima parte a programului și apoi, pentru finalizarea reactoarelor, 3 miliarde de dolari, sub formă de împrumut.

Dată publicare: 09-06-2023 19:38