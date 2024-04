Experiment EURO 2024. Un supercomputer a simulat de 10.000 de ori turneul, iar veștile sunt proaste pentru România

Edwards a folosit o rețea neuronală, care a ținut cont de rezultatele obținute de fiecare echipă în parte în ultimele 20 de meciuri, de pozițiile ocupate în clasamentul FIFA, dar și de performanțele de la ultimele ediții ale EURO și ale Cupei Mondiale, notează Sport.ro.

Conform rezultatelor, Portugalia este marea favorită la turneul final din Germania, cu 14.74% șanse. Anglia este următoarea pe listă, cu 11.48% șanse, urmată de Franța, cu 10.99% probabilitate de câștig.

Here’s the results for my 10,000 EURO 2024 simulations (seen on @jamesallcott’s recent video).

- Portugal are favourites, winning almost 15% of the time

- England in 2nd and are champions in 11.5% of simulations

- Scotland with a 50/50 chance of getting out the group

???????? pic.twitter.com/Vpi5rC3rVt