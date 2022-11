55.000 de români suferă un AVC, în fiecare an. ALIA: pacienții trebuie să aștepte luni de zile, pentru a începe recuperarea

Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA) a lansat cel mai amplu proiect din România dedicat informării și conștientizării asupra problematicii accidentului vascular cerebral (AVC).

Liliana Curea: ”Ca jurnalist, am aflat și am văzut dramele unor pacienți cu AVC sau ale aparținătorilor acestor pacienți. România, din păcate, nu are în prezent o politică clară în privința AVC și aici mă refer la o politică de resurse umane, pentru a avea profesioniști care să intervină la timp în AVC, pentru că în AVC timpul înseamnă viață, dar nici strategii de politici publice pentru ceea ce reprezintă recuperarea pacientului care a supraviețuit unui AVC”

Andreea Esca: "Cred că această asociație (ALIA) este foarte importantă, într-o Românie în care foarte mulți oameni mor după un accident vascular cerebral, pentru că nu știm ce să facem. Nici noi, și, de multe ori, nici cei care ar trebui să știe. Pentru că nu putem, pentru că nu e atunci cineva acolo unde trebuie să fie, pentru că nu știm că totul este despre timp, pentru că, și dacă scapă de un AVC, nu prea există posibilitatea de a merge la recuperare în locuri accesibile pentru tot omul”. (...)

Accidentul vascular cerebral apare atunci când o arteră din creier se blochează cu un cheag de sânge, sau se rupe. În acel moment, creierul începe să moară.

Oana Cernătescu, pacient: "Sunt Oana, am 29 de ani și în 2020 am avut un AVC, urmat de afazie și paralizie pe partea dreaptă (față, mână și picior). Fericirea, când am mers pentru prima oară, nu se compară cu nimic. Când am mâncat pizza fără să îmi mușc limba, când am mângâiat o pisică cu mâna mea rănită și când am pronunțat ,,mami” m-au adus din nou în viață.”

ALIA vrea să contribuie la crearea unei platforme de discuție și a unei comunități pentru a genera schimb de idei și realizarea de politici publice pe problematica AVC.

La eveniment, organizat în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral, au participat peste 200 de persoane, printre care numeroși medici și lideri de opinie din sănătatea românească.

Dată publicare: 02-11-2022 15:48