40 de localități afectate de furtuni. Cazul tragic al ambulanței blocate în noroi în Vaslui

Ambulanțe îngropate în noroi, care n-au mai ajuns la pacienţi, gospodarii inundate, culturi distruse de grindină şi drumuri acoperite de mâl.

Acesta a fost tabloul peste tot în ţară după ce a plouat torenţial inclusiv duminică. Potrivit autorităţilor, peste 40 de localităţi din 20 de judeţe au fost afectate de potop. Ca să îi pună pe oameni în gardă meteorologii au emis zeci de avertizări de vreme severă.

La Bârlad a căzut grindină, iar la Vaslui a plouat cu găleata. În 30 minute, s-au înregistrat aproape 47 de litri pe metrul pătrat. În judeţul Vaslui a plouat torenţial câteva zeci de minute iar bucăţi mari de gheaţă au acoperit şoselele. Peste cinci sute de case au rămas fără energie electrică din cauza vremii.

Tot în Vaslui, în localitatea Albeşti, o ambulanţă cu medic, care mergea să ajute un bărbat de 51 de ani, inconştient, a rămas blocată în noroi. Doctorul a reuşit, în cele din urmă, să ajungă la pacient. Din păcate, bărbatul murise de câteva ore.

Carmena Piseru, SMURD Vaslui: "Ne-am luat echipamentul şi ne-am urcat în maşină aparţinătorilor, am ajuns la domiciliu. Am constatat decesul. Am solicitat poliţia şi medicină legală, pentru că pacientul nu avea afecţiuni medicale, acuzase doar un vertij în urmă cu 24 de ore şi nu a mers la spital."



O porţiune din Drumul European 581 - care duce spre vama Albița - a fost acoperită de aluviuni, aşa că autorităţile au închis circulaţia până când carosabilul a fost curăţat.

În câteva localităţi din Maramureş, a fost nevoie de intervenţia militarilor. Iar în comuna Rătești din Satu Mare, o bucată dintr-un drum european a fost afectată de precipitaţiile violente.

Şi în Bacău natura s-a dezlănţuit iar fulgerele au brăzdat cerul. În unele locuri livezile au fost făcute una cu pământul.

În localitatea Bozieni din Botoşani s-au rupt norii, iar viitura formată a inundat mai multe locuinţe. Autorităţile au evacuat două femei şi un copil.

