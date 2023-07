25 de persoane au ars de vii într-un autobuz care a luat foc pe autostradă. Printre victime se numără şi 3 copii | VIDEO

„În autobuz erau între 30 şi 35 de persoane. Douăzeci şi cinci de persoane au murit şi alte opt au fost rănite", a declarat Baburao Mahamuni, un responsabil al poliţiei, conform France Presse și Agerpres.

Autobuzul se îndrepta spre oraşul Pune după miezul nopţii când a lovit un stâlp şi s-a răsturnat, provocând incendiul rezervorului, conform sursei citate

Printre morţi se numără şi trei copii, a declarat un ofiţer de poliţie presei. Răniţii, inclusiv şoferul de autobuz, au fost transportaţi la un spital din apropiere, care se află la aproximativ 400 de kilometri est de capitala financiară a Indiei, Mumbai.

At least 25 people burnt to death after a bus burst into flames on samruddhi - Mahamarg Expressway Maharashtra .Bus was on its way to Pune.