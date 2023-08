18 cadavre, găsite carbonizate într-o pădure din Grecia. „Nu veţi scăpa nepedepsiţi, vă vom găsi”

Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice, susţinut de Uniunea Europeană, a declarat că este cel mai amplu incendiu de vegetaţie înregistrat pe teritoriul european în ultimii ani, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Grecia trece prin cel mai dificil an, din punct de vedere al condiţiilor climatice, din istoria înregistrării şi colectării datelor meteorologice”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, într-o şedinţă de informare periodică.

Echipele de pompieri se luptau cu 517 incendii de vegetaţie izbucnite în Grecia începând de vinerea trecută, a spus el.

Incendiile sunt alimentate de temperaturile ridicate şi, în unele cazuri, de rafalele puternice de vânt.

Deşi incendiile de vară sunt frecvente în Grecia, guvernul spune că sunt mai intense în acest an, în condiţiile în care oamenii de ştiinţă le asociază cu schimbările climatice.

„Este vorba de combinaţia de temperaturi ridicate, secetă şi vânt care, din păcate, creează condiţiile ideale pentru incendii de vegetaţie cu o evoluţie extremă”, a declarat Marinakis. „Este o vară foarte dificilă”, a adăugat oficialul.

Într-o postare pe platforma de socială X (Twitter), Copernicus afirmă că incendiul de vegetaţie din nord-estul Greciei, care a început, sâmbătă, în apropiere de oraşul Alexandroupolis, este „cel mai mare înregistrat pe teritoriul european în ultimii ani”, cuprinzând până în prezent un total de 72.344 de hectare. Incendiul încă ardea vineri.

Sute de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele pentru a scăpa de incendii, iar pacienţii unui spital au fost evacuaţi pentru scurt timp pe un feribot la începutul acestei săptămâni.

Autorităţile au anunţat, vineri, că un cadavru carbonizat, despre care se crede că ar fi al un migrant, a fost găsit într-o zonă împădurită din regiunea Evros, în nord-estul ţării, ridicând la 21 numărul total al celor ucişi în cele mai recente incendii din această vară. Se presupune că toţi, cu excepţia unuia, sunt migranţi, iar 18 dintre aceştia au fost găsiţi împreună, marţi, arşi până la imposibilitatea identificării, într-o pădure din apropierea satului Avantas.

