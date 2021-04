171 de noi centre pentru vaccinare în România, în zilele următoare. Anunțul premierului Florin Cîțu

Premierul Florin Cîţu a afirmat că avem doar şase locuri libere la ATI la nivel naţional şi avem 1.531 de persoane la secţia de terapie intensivă.

Şeful Guvernului a adăugat că trebuie să atingem ţinta de 1.600 de locuri la ATI pentru că este nevoie de aceste locuri acum. El a mai spus că vor fi deschide 171 de centre de vaccinare, săptămâna viitoare, transmite News.ro.

„Recunosc că am avertizat atunci şi, din păcate, a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi sunt 1.531 de persoane la ATI şi doar 6 locuri libere la nivel naţional. Trebuie să atingem această ţintă de 1.600 de locuri la ATI şi este nevoie de ele acum. Am discutat mai mult cu specialiştii despre situaţie, am vrut să înţeleg puţin lucrurile pentru că pe de-o parte avem o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte numărul de persoane infectate. Vedem că după ce am ajuns la un platou începem să scădem, o scădere care se consolidează, dar în acelaşi timp, oarecum în contradictoriu, avem mai multe persoane internate în spital şi avem mai multe persoane în ATI. Am vrut să înţeleg ce se întâmplă şi cum să ne pregătim pentru perioada următoare. Aşa cum am zis acest val va dura poate 2 – 3 luni de zile şi trebuie să ne concentrăm, să folosim toate resursele pentru perioada următoare ca să trecem peste acest val, în timp ce ne ocupăm de campania de vaccinare”, a declarat Florin Cîţu, duminică, după participarea la şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI) la Ciolpani, judeţul Ilfov.

„E important să vorbim astăzi despre spitale pentru că avem un milion de persoane care într-adevăr au trecut prin această boală, dar avem şi peste 25.000 de persoane care au decedat, deci este foarte, foarte important să avem toate resursele la dispoziţie şi să accelerăm campania de vaccinare. În ceea ce priveşte campania de vaccinare, săptămâna viitoare, se mai deschid 171 centre noi pentru vaccinare, iar după 15 aprilie vom avea capacitatea să vaccinăm 100.000 de oameni pe zi. Este singura soluţie de a depăşi pandemia. Pe lângă faptul că este singura soluţie de a deschide economia este important şi din punct de vedere al sănătăţii. Doar prin vaccinare putem să lăsăm pandemia în urmă. De aceea am făcut tot ce este posibil, am folosit toate resursele necesare pentru a avea dozele de vaccin. Avem doze necesare să ne vaccinăm cinci milioane de persoane la sfârşitul lunii mai, începutul lunii iunie, 10 milioane la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august. Dozele sunt, vin în România, trebuie doar să ne vaccinăm. Îi încurajez pe toţi românii să se înregistreze în portalul Rovaccinare şi să se vaccineze”, a completat Cîţu.