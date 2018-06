120 de personalități publice din România cer demisia lui Dragnea de la șefia Camerei Deputaților

Facebook.com

Organizația civică ”Vă Vedem din Sibiu” afirmă că ar fi strâns 120 de semnături ale unor personalități publice din România care cer demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Printre acești semnatari s-ar afla, conform sursei citate: Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Vladimir Tismăneanu, Mircea Cărtărescu, Sorin Ioniță, Alexandru Dabija, Monica Macovei, Ada Solomon, Marius Chivu sau Marius Vintilă.

Cei 120 de semnatari susțin că ”Liviu Dragnea sabotează credibilitatea internațională a României”.

Mesajul integral al acestei scrisori:

”[120 de personalități, organizații și grupuri civice]

CEREM DEMISIA LUI LIVIU DRAGNEA DIN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

După a doua condamnare a lui Liviu Dragnea; după discursul urii pe care el l-a revărsat, cu toată forța partidului pe care-l conduce, asupra societății; după escaladarea tensiunii sociale la un nivel pe care România nu l-a mai cunoscut din anii ’90 încoace - prezența lui Liviu Dragnea ca înalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra României.



1. Liviu Dragnea sabotează credibilitatea internațională a României. Parlamentul este al României, nu al unui partid. Pentru România, faptul că una dintre camerele Parlamentului este condusă de un recidivist are un efect distrugător. Rămânând la conducerea Parlamentului, Liviu Dragnea sabotează simultan și instituția Parlamentului – și credibilitatea României.

2. Liviu Dragnea devine, din al treilea om în stat, singurul om din stat. Parlamentul trebuie să rămână o instituție funcțională și activă a României, controlând decisiv procesul de legiferare. Decizia de a guverna prin OUG, cu scopul (formulat explicit de către Liviu Dragnea) de a evita dezbaterea parlamentară, are drept efect anularea funcției Parlamentului – și transformarea guvernului într-o instituție deopotrivă executivă și legislativă, aflată sub controlul exclusiv al lui Liviu Dragnea. El devine și autorul legilor, și cel care le pune în practică, și beneficiarul lor direct.

3. Liviu Dragnea devine și unica instanță a actului de justiție. După ce a confiscat integral puterea executivă și cea legislativă, Liviu Dragnea atentează și la puterea judecătorească. El vrea să dicteze singur cum se dau sentințele, când și cum se pun în aplicare, cine trebuie să se supună deciziilor judecătorești și cine nu. Având sub control direct și personal toate puterile din stat (executivă, legislativă, judecătorească), precum și presa, Liviu Dragnea instaurează o dictatură în interiorul Uniunii Europene.

4. Liviu Dragnea periclitează destinul european al României. Din 1820 și până azi, ne-am construit având setul de valori europene drept model și ideal. În aceste două secole, s-a muncit și s-a murit pentru ca România să fie un stat european. Numai dictaturile au putut încetini sau opri temporar destinul nostru european. Transformând un om în statul însuși, precum și în unica instanță a actului de justiție, Liviu Dragnea construiește un model de dictator care e total incompatibil cu tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană.

Nu ne vom pierde credibilitatea internațională; nu vom permite unui singur om să concentreze, în persoana lui, toate puterile statului; nu vom lăsa justiția să fie confiscată și exercitată de o singură persoană; nu vom accepta periclitarea destinului nostru european. Suntem prea puternic ancorați în construcția europeană și în valorile europene pentru ca acest lucru să se poată întâmpla.

Pentru toate aceste atentate împotriva României, Liviu Dragnea trebuie să plece.

Lista semnatarilor:

Ana Blandiana, scriitor

Gabriel Liiceanu, filozof, scriitor

Andrei Pleșu, filozof, scriitor

Mircea Cărtărescu, scriitor, profesor

Radu Filipescu, dizident

Vladimir Tismăneanu, politolog, profesor

Dan Grigore, pianist concertist, profesor

Gabriela Adameșteanu, scriitor

Alexandru Dabija, regizor, actor

Monica Macovei, europarlamentar

Sorin Ioniţă, expert în politici publice

Livius Ciocârlie, scriitor, critic literar

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii

Mihaela Miroiu, profesor, scriitor

Andrei Oişteanu, scriitor, profesor

Andreea Pora, jurnalist

Mădălin Hodor, istoric, cercetător CNSAS

Lia Perjovschi, artist vizual

Dan Perjovschi, artist vizual

Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu

Ruxandra Cesereanu, scriitor, profesor

Ada Solomon, producător de film

Marius Chivu, scriitor, critic literar

Smaranda Vultur, scriitor, profesor

Florian Mihalcea, jurnalist, inițiator Proclamația de la Timișoara

Vlad Zografi, scriitor

Andrei Cornea, filozof, profesor

Rodica Culcer, jurnalist

Caius Dobrescu, scriitor, profesor

Tereza-Brîndușa Palade, scriitor

Ioan Stanomir, scriitor, politolog

Magda Cârneci, scriitor

Brîndușa Armanca, jurnalist

Raluca Știrbăț, pianistă

Şerban Alexandrescu, director de creație

Dragoş Varga, scriitor, profesor

Mona Dîrțu, jurnalist

Cosmin Bumbuț, fotograf

Elena Stancu, jurnalist

Cristina Cioabă, traducător, scriitor

Petruț Calinescu, fotograf

Cristian Neagoe, manager cultural

Teodor Tulpan, alpinist

Marius Vintilă, realizator emisiuni radio-tv

Sabin Orcan, jurnalist

Ramona Ursu, jurnalist

Radu Nica, regizor

Daniela Rațiu, scriitor, jurnalist

Ștefan Radu Crețu, artist vizual

Gicu Șerban, fotograf

Egyed Ufó Zoltán, fotograf

Miron Damian, publicist

Răzvan Pop, viceprimar Sibiu

Michael Engel, arhitect

Mircea Gherase, fotograf

Adrian Vălean, alpinist

Vlad Gliga, antreprenor

Alexandra Răzvan-Mihalcea, avocat

Bogdan Sărătean, regizor

Diana Filimon, ongist

Mihai N Tudorica, ongist

Ramona Strugariu, jurist

Alexandru Cristian Surcel, avocat

Tudor Popa, arhitect

Daniel Troancă, ironman

Sorina Stallard, activist

Bogdan Piroska, secretar general Societatea Timișoara

Doru Apostol, activist

Adriana Vidroiu Stanca, scriitoare

Gabriela Delona Gassner, activist

Janeta Stanca, pensionară

Maria Elena Vanghelatou-Dumitrescu, traducător

Aniela Lenz, activist

Angi Șerban, activist

Violeta Rosu, activist

ONG-uri și grupuri civice:

Vă Vedem din Sibiu

Grupul pentru Dialog Social

Societatea Timișoara

Corupția Ucide

#REZISTENȚA

Inițiativa România

Expert Forum

CIVICA

Partidul Național Liberal

Uniunea Salvați România

Platforma România 100

Geeks for Democracy

Uniți Salvăm

Frontline Club Bucharest

Forum Apulum

Inițiativa Timișoara

Umbrela Anticorupție Cluj

VeDem Just

Aradul Civic

Oradea Civică

Asociația Cu Verdele-n Sus

Acțiunea Civică Galați

Rezist Lyon

Brașovul Civic

Reset

Rezist Constanța

Diaspora Franța solidară cu România

Rezist WmW

#activAG Pitesti

#Reset

Rezist Bruxelles

Ștafeta Steagului Uniunii Europene

Asociația Rezist Zürich

Procivic Baia Mare

#rezist Milano

Protest #rezist Sibiu

Alba Iulia Civică Rezistă

Grupul civic CETĂȚEAN IMPLICAT

Asociația Culturala Noul Horizont Valencia

AnimalLife Sibiu

Rezistența în Valencia

Vă vedem din Iași

Grup civic #insist

#Văvedem din București

Rezist Dublin

Rezist Berlin

Rezist Râmnicu Vâlcea

Rezist Marseille

Rezist Paris

Rezist in Bacău

Rezist Bilbao”

