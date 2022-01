Să ne amintim ce ne oferă speranță. Alex Bogdan: Depinde doar de noi să putem rescrie povestea unui an mai bun

Anul 2021 a fost unul greu, cu multe probleme de înfruntat pe mai multe planuri și restricții din cauza pandemiei și tocmai de aceea avem nevoie de speranță, mai mult, avem nevoie să ne amintim ce ne oferă speranță.

Două dintre vedetele PRO TV, Alex Bogdan și Adrian Nartea, ne amintesc ce este speranța și de ce nu trebuie să renunțăm la aceasta și la optimism.

“Dacă oamenii ar fi cuvinte? 2021 a fost un an greu, apăsător, care ne-a agitat și ne-a făcut să privim cu îngrijorare spre viitor. Dar dacă am putea schimba toate cuvintele care ne-au zdruncinat viața în 2021, cu unele mai bune? Dacă 2022 înseamnă de fapt iubire, speranță sau optimism? Depinde doar de noi să putem rescrie povestea unui an mai bun. Pentru că avem nevoie de curaj și de încrederea că putem trece peste orice cu bunătate. Hai sa facem ce putem noi mai bine pentru comunitate si pentru noi, pentru că doar impreuna putem sa rescriem povestea unui 2022 mai bun”, spune actorul Alex Bogdan.

Și dacă avem optimism, ne putem scrie propriile povești, acele povești care ne pot aduce speranță și puterea de care avem nevoie fiecare dintre noi.

“A fost un an greu din foarte multe puncte de vedere, dar dacă zâmbești acum când ții telefonul în mână și vezi postarea asta, înseamnă că putem trece peste orice. De acum poți începe povestea unui an nou, o poveste scrisă de tine, chiar tu, cel care ții telefonul în mână acum. Deci hai, rescrie-ți povestea pentru un an cu mai multe zâmbete, blândețe și răbdare!”, a transmis și Adrian Nartea.

Și după cum spun și ei, ține doar de noi să ne gândim cu optimism și speranță la 2022. În plus, în perioada sărbătorilor, orașul a fost decorat cu bucurie și cuvinte de bine, datorită unui proiect imaginat de BCR. Sub numele “Rescrie povestea unui an mai bun”, scopul proiectului BCR a fost acela de a aduce optimismul trecătorilor de pe Calea Victoriei.

Mai exact, instalațiile cu diferite cuvinte de bine și proiecțiile cu lumini arhitecturale au fost amplasate în perioada 18 decembrie – 9 ianuarie în punctele cheie ale orașului, precum Ateneul Român, Piața Revoluției, pe esplanada hotelului Novotel, în fața Teatrului Odeon, la Cercul Militar și în parcul Cișmigiu.

Articol susținut de BCR.