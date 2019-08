(P) Weekendul Summer Well, festivalul ca o vacanță, începe în curând

La Domeniul Știrbey din Buftea, organizatorii pun la punct ultimele pregătiri înainte de începerea Summer Well, festivalul ca o vacanţă de lângă Bucureşti.

Cea de-a noua ediție a mult-asteptatului festival Summer Well aduce, ca de obieci, nume de referinţă din muzica alternativă internaţională, cum ar fi: The 1975, The Naţional, Jungle, Black Honey, Sun Lux dar şi un show complet al îndrăgitei trupe româneşti Subcarpați.

Summer Well devine anul acesta în premieră hub-ul ce va reuni o serie de proiecte artistice, realizate special pentru festival de către artiști celebri internaționali, sub umbrela Summer Well Art Collection: Museum of the Moon – o sculptură colosală a Lunii, Landscape Light Interventions, Labradorescence, Eastern Lights și Morag & Luke Sign Collections.

Ca în fiecare an, Orange invită publicul să combine experienţa de festival cu cele mai noi tehnologii, printr-un joc de instalaţii digitale şi cele mai noi dispozitive inteligente.

Toţi participanţii la festival sunt invitaţi să distribuie în online cât mai multe experiențele de la Summer Well, deoarece accesul la Wi-Fi este asigurat de Orange. Mai mult, clienţii Orange au internet gratuit şi nelimitat pe mobil, în perimetrul şi pe toată durata festivalui.

Cei care nu vor să piardă o ieşire din Capitală la un festival ca o vacanţă pot găsi ultimele bilete online pe www.summerwell.ro.