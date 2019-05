(P) Tot mai multi romani cauta iubirea pe internet. Cum arata partenerul ideal

Cand ne asteptatam mai putin, dragostea apare. Si acest lucru se intampla si in ceea ce priveste locul.

Gasirea dragostei este ceva neasteptat deoarece lui Cupidon ii place sa ne ia prin surprindere.

Cu toate acestea, daca nu doriti sa stati in asteptare ca micul zeu sa-si faca treaba, cel mai bine este sa incepeti sa cautati dragostea pentru voi insiva. Unde? Pe internet!

In ultimii ani, tot mai multi barbati si femei singuri cauta iubire online. Dar cum trebuie sa arate partenerul ideal in conceptia lor? Exista varsta ideala pentru a gasi partenerul perfect?

Gasirea unui partener poate parea complicata, dar in acest domeniu, ca si in multe alte lucruri, internetul este un instrument foarte util. Mediul online este un punct de intalnire si o vitrina in care, daca alegem bine, putem avea incredere ca vom gasi cel mai potrivit partener.

Din ce in ce mai multi oameni incredinteaza site-urilor de matrimoniale sau aplicatiilor misiunea de a-si cunoaste jumatatea, dar adevarul este ca exista totul pe Internet si trebuie sa stiti cum sa selectati bine.

Romanii care doresc cu adevarat sa gaseasca un partener, uita de Facebook sau Instagram si de restul retelelor sociale. Ei cauta ceva mai mult decat prieteni sau intalniri sporadice si apeleaza la site-uri specializate in conectarea persoanelor care impartasesc aceleasi gusturi si interese pentru a incepe o relatie.

Cum trebuie sa fie partenerul ideal

Atractia fizica si iubirea la prima vedere sunt doi factori importanti atunci cand vine vorba de gasirea unui partener. Este dificil de negat. Dar, la urma urmei, este un inceput in care poate exista o pasiune instantanee, intensa, dar trecatoare, unde rareori ajungem sa gasim stabilitate. Gasirea unui partener compatibil si a reciprocitatii este o aspiratie pe care multi o doresc, dar nu toti au parte de ea.

Cu toate acestea, pentru a realiza acest lucru, trebuie sa avem mai intai aspecte fundamentale clare despre noi insine. Ce pretuim cel mai mult la o persoana? Care sunt nevoile noastre?

Care sunt limitele?

Conform studiilor de specialitate, 57% dintre femei considera ca partenerul ideal nu exista si ca acestea sunt deschise sa intalneasca oameni pentru a gasi pe cineva compatibil. Barbatii, pe de alta parte, au o viziune mai romantica si spun ca ei cred ca exista partenera ideala (52%).

In cazul barbatilor, partenera ideala trebuie sa respecte un set de elemente. In primul rand, ar trebui sa fie o persoana deschisa si cu care sa poata vorbi despre orice subiect. In al doilea rand, ar trebui sa aiba gusturi si interese similare. In al treilea rand, trebuie sa fie o persoana distractiva, care zambeste si are simtul umorului, iar ca o a patra si ultima calitate, partenera ideala ar trebuie sa aiba caracteristici fizice pe care le considera atractive.

In cazul femeilor, acestea considera ca cea mai importanta calitate este maturitatea, umorul, acea persoana capabila sa ofere fericire si siguranta. De asemenea, nivelul de inteligenta are o influenta semnificativa pentru a sti daca este barbatul ideal sau nu.

Comunicarea - un criteriu indispensabil

De asemenea, atat barbatii cat si femeile considera ca o comunicare buna este esentiala pentru mentinerea unei relatii stabile si eficiente. Este esential sa ne putem exprima liber gandurile, nevoile si sentimentele. Este o modalitate eficienta de a depasi orice conflict care apare in cuplu pe parcursul relatiei.

Sinceritatea este unul dintre cele mai importante criterii

Cu siguranta am spus-o de multe ori, dar merita sa o repetam: minciuna este inutila. In cele din urma, adevarul iese la iveala. Nu merita sa pretindeti ca sunteti o alta persoana.

Afinitati

Impartasirea hobby-urilor si a gusturilor similare este un criteriu foarte important in alegerea unui partener. Acesta contribuie la transformarea relatiei, la gasirea complicitatii, a placerii. Acestia sunt pilonii care vor stabili o relatie eficienta si adevarata pentru a gasi acea stabilitate dorita.

Unde este mai usor de gasit partenerul ideal?

Avand in vedere ca regulile jocului s-au schimbat, astazi exista mai multe posibilitati de a intalni oameni.

Cei mai multi dintre barbatii si femeile singure cauta un partener de viata pe Internet. Cu ajutorul aplicatiilor si site-urilor de matrimoniale, este mai usor sa gaseasca un partener. Cu toate acestea, exista persoane care si-au gasit jumatatea in cercul de prieteni sau la locul de munca.

Exista varsta ideala pentru a gasi partenerul perfect?

Exista oameni care sunt obsedati de cautarea unui partener, oameni care se simt presati pentru ca timpul trece si inca nu gasesc iubire. Care este varsta ideala pentru a gasi acel partener de viata dorit?

Nu exista un concept sau o terminologie exacta pentru a determina acest lucru. Expertii subliniaza faptul ca, conditiile pentru a intalni partenerul ideal sunt mai multe si de natura diferita. Experientele anterioare, asteptarile pe care le cream si momentul de viata in care ne aflam, sunt cateva dintre bazele care vor facilita intalnirea cu jumatatea noastra.

Este dificil sa se decida exact care este cea mai buna varsta pentru a ne gasi jumatatea. In unele cazuri, o putem intalni la o varsta foarte frageda. In altele, o putem intalni la o varsta inaintata, dupa ce am dobandit o maturitate mentala si fizica.

Desi exista modele, profile si alte caracteristici care definesc cum ne-am dori sa fie partenerul ideal, nu trebuie sa cadem in eroare si sa ne bazam pe date statistice si pur stiintifice, deoarece dragostea nu este o ecuatie exacta. Din acest motiv si tinand cont de cele mai recente studii realizate de specialisti, s-a constatat ca acele cupluri care s-au angajat intr-o relatie cu dragostea lor adevarata, au facut-o atunci cand s-au asteptat cel mai putin.

Trei din cinci barbati spun ca partenera lor actuala nu are prototipul unei femei pe care au visat-o in adolescenta sau pubertate. In cazul femeilor, se intampla acelasi lucru: acestea si-au intalnit jumatatea in momentul cel mai putin asteptat, si cu persoana la care s-ar fi asteptat cel mai putin, conform standardelor lor fizice.