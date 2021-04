(P) TAFFIX, spray-ul nazal israelian care protejează de noile tulpini ale SARS-CoV-2

Aflat în topul cercetării medicale mondiale și probabil cel mai avansat în combaterea pandemiei de coronavirus, Israelul a creat un spray nazal care asigură o protecție extrem de bună în fata SARS-CoV-2.

Protecția ar fi de 99,9%, conform studiilor coroborate ale Universității din Haifa, Departamentului de Sănătate Publică al Ministerului israelian al Sănătății și Laboratorului Central de Virologie). Protecția, a arătat compania producătoare a dispozitivului într-un studiu lansat de curând, include și tulpina sud-africană sau britanică. Avizat de Ministerul Sănătății din Israel și de forurile decizionale medicale ale Ununii Europene, dispozitivul farmaceutic a devenit un succes în 25 de țări din Europa, precum Franța, Italia, Spania și Germania (unde de altfel a primit un aviz suplimentar, pe lângă cel al UE). În România este de acum disponibil pe întreg teritoriul țării, prin intermediul farmaciilor Catena și Help Net - se arată într-un comunicat de presă al Ro Distribution 2000, compania ce deține exclusivitatea distribuției TAFFIX în România.

Produsul, dezvoltat de compania farmaceutică Nasus Pharma, se găsește sub forma unui flacon care conține aproximativ 200 de doze, flacon pe care distribuitorul îl recomandă spre comercializare la prețul de 70 de lei. Lansat sub sloganul „You`re good to go”/„Ieșiți fără griji din casă”, TAFFIX asigură protecție în spații închise precum avioane, trenuri sau mijloace de transport în comun, mall-uri sau supermarketuri; firește, însoțit de mască, recomandările autorităților medicale rămânând valabile - și de asemenea necesitatea vaccinării.

Aplicat sub formă de puf în fiecare nară, TAFFIX iși face efectul în 50 de secunde, iar protecția pe care o asigură durează 5 ore. Substanța activă din produsul farmaceutic este hipromeloza, care acționează ca o peliculă acidă ce micșorează pH-ul bazic din nas la 3,5, mult sub pragul de 6,5 care le permite virusurilor să prolifereze. De altfel, TAFFIX s-a dovedit eficient și împotriva celorlalte virusuri gripale transmise prin aer și chiar și împotriva alergenilor, reducând mult gravitatea simptomelor de rinită alergică.

