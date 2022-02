(P) Geotextilele – inovație în domeniul construcțiilor

Pentru că industria textilă este al doilea cel mai mare poluator cu care planeta noastră se confruntă, este de luat în calcul să se reducă acest tip de poluare și să încercăm să reciclăm cât mai mult.

Pe lângă faptul că reciclarea textilelor este mai sănătoasă, pentru planetă și implicit pentru noi, este și o alternativă mai economică. Prin reciclare se reduc deșeurile care sunt incinerate sau care ajung la groapa de gunoi.

Cum procedăm pentru a recicla deșeurile textile?



Prin producerea de materiale nețesute din deșeuri textile se obțin noi produse, respectând în același timp mediul înconjurător. Pentru producerea acestora se folosesc cele mai noi tehnologii, care nu doar că reușesc să folosească cantități foarte mari de deșeuri reciclabile dar asigură și o bună filtrare a aerului din halele de producție. Din fibrele regenerate se produc cantități mari de produse într-o gamă variată, cum ar fi saltele, mobilier, izolații și covorașe auto.

De ce să alegi geotextilele?



Acestea sunt materiale multifuncționale, fabricate din fibre sintetice sau naturale, obținute prin reciclare. Dacă acum mai bine de jumătate de secol nici măcar nu exista, această industrie a ajuns la o cifră de afaceri de 4,1 miliarde de dolari în 2018, la nivel mondial. Guvernele foarte multor țări cer în mod specific să se meargă pe reciclarea produselor textile, pentru a preveni problemele de mediu. Geotextilele se obțin prin tehnici de consolidare mecanică, termică sau combinații ale acestora, iar datorită structurii lor sunt deosebit de utile în construcții. Acestea se pot folosi pentru drenare, ca straturi pentru separație și protecție, ca filtre sau pentru armarea terasamentelor. Alege varianta potrivită de materiale geotextile pentru nevoile tale. Fiind folosite atât de mult în viața de zi cu zi, este puțin greu de crezut că acum aproximativ 80 de ani această tehnologie nu exista încă. Eficiența produselor este dată de faptul că acestea se pot folosi foarte ușor, sunt practice și sunt extrem de utile în separarea solului, astfel prevenind amestecarea straturilor de sol. Această separare, sau chiar amestecare a solurilor , este foarte importantă în domeniul construcțiilor, mai ales când vorbim despre construcția drumurilor și autostrăzilor. Acestea au nevoie cel mai mult să se evite amestecarea tipurilor de sol, lucrările sunt făcute într-un mod mult mai ușor, ducând astfel și la creșterea productivității, pe lângă o calitate bună a lucrării. Geotextilele sunt de două feluri, țesute și nețesute. Cele țesute sunt compuse din materiale de polipropilenă cu film fante țesută și combină rezistența cu permeabilitatea scăzută. Acestea sunt excelente în folosirea pe straturile umed de sol sau inferioare. Geotextilele nețesute combină rezistența cu permeabilitatea ridicată și sunt excelente atunci când pe lângă separare ai nevoie și de filtrare. Sunt compuse tot din polipropilenă, dar de data aceasta perforată cu ace. Alte două grupe de geotextile sunt clasificate după setul de instrumente de stabilizare a solului, astfel avem geotextile monofilamente și geotextile filate. Primele combină rezistența geotextilelor țesute și permeabilitatea celor nețesute, iar cele filate combină duritatea celor țesute cu permeabilitatea celor nețesute.

Geotextilele țesute se folosesc de obicei sub căi de acces, parcări, străzi rezidențiale și autostrăzi. Sunt excelente în folosirea lor peste punți de materiale umede, reușind astfel prin impermeabilitatea lor să ofere o stabilitate optimă și pe termen lung. În mod special, dacă sunt alese și instalate conform vor oferi o durată de viață lungă proiectului, costuri mici de întreținere și performanțe maxime în realizarea lucrării.

Geotextilele nețesute sunt în special alese pentru a împacheta drenuri franceze și atunci când sunt combinate cu alte soluții de drenaj. Se folosesc în mod special sub strat de înveliș de rocă, unde rezistența și drenajul sunt de o importanță critică.

Geotextilele monofilament se folosesc acolo unde este nevoie de o rezistență ridicată și o filtrare puternică. Aceste au dimensiuni diferite de deschidere pentru a se potrivi cu caracteristicile solului. Acestea sunt deseori folosite sub sistemele covorașelor de beton sau sub suprafețele canalelor de drenaj. Cele filate sunt folosite pentru construcții unde impermeabilitatea, duritatea și rezistența sunt considerate la fel de importante, la un nivel maxim. Acestea sunt rotite, rulate și încălzite pentru a obține produse dure dar permeabile. Sunt adesea folosite în amenajarea teritoriului și de agrement, a sistemelor septice și în drenajul subteran.

Ce geotextile să alegi?



Dacă știi că este necesar să folosești astfel de produse, însă nu ești hotărât ce anume să alegi, atunci contactează un specialist care te poate ajuta. Poți alege dintre Geosin, care se aplică la drumuri, căi ferate, sisteme de drenaj, sau Geosin RDG care este în plus consolidat și termic și care este foarte eficient pe separarea solului. Sau Terasin și Terasin RDG care sunt, de asemenea, foarte eficiente în separarea solului, aplicarea sub drumuri, căi ferate și sisteme de drenaj.