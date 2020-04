(P) De ce să alegi Kebene Plus. Cum se administrează și cum acționează

DE CE KEBENE PLUS?

• Prima combinatie de simeticona si carbune activ disponibila in Romania



• Mecanism dublu de actiune



• Kebene Plus asigura eficacitate superioara prin asocierea carbunelui activ la simeticona într-un comprimat dublu stratificat, prin tehnologia multi-layer.



• ACTIUNE RAPIDA IN NUMAI 15 MINUTE!



• FARA REACTII ADVERSE observate pe termen mediu sau lung!



CUM ACTIONEAZA?



• Carbunele activ din Kebene Plus este un bun absorbant si retine la suprafata sa gazele, favorizând eliminarea lor.



• Simeticona din Kebene nu interfera cu secretia gastrica sau cu absorbtia nutrientilor, nu este metabolizata, paraseste organismul nemodificata, astfel nu are reactii adverse cunoscute.

KEBENE PLUS ESTE RECOMANDAT IN:



• Tratamentul simptomelor datorate balonarii gastrointestinale



• Diminuarea durerii si crampelor datorate acumularii de gaze intestinale



• Preventia flatulentei si eructatiilor

CUM SE ADMINISTREAZA KEBENE PLUS?



• Doza recomandata este de 4 comprimate pe zi, de preferinta 2 comprimate dupa masa principala. Comprimatele se înghit întregi, cu un pahar cu apa

• Referinte:

Conform datelor Cegedim.

Prospect Kebene Plus

Date din dosarul produsului.