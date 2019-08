(P) Cum verifici dacă ai bijuterii din argint veritabil în 3 pași

Adori să porți bijuterii argint? Ai toate motivele! Bijuteriile din argint sunt elegante și rafinate și îți conferă un look minimalist în orice context social.

Chiar dacă argintul nu este foarte scump, există o mulțime de bijuterii false și imitații pe piata de proastă calitate. Partea bună este ca poti face o alegere inspirata daca stii la ce sa te uiti, chiar si fiind vorba de bijuterii argint ieftine. Iata care sunt cei 3 pasi prin care poti sa verifici daca ai bijuterii din argint veritabil.

1. Alege un furnizor cu reputatie in piata

Poate fi vorba de un magazin, fie el fizic sau online, cu o vechime in piata si specializat in producerea si/ sau comercializarea bijuteriilor. Un astfel de magazin apreciat de clienti si cu referinte pozitive este BeSpecial.ro – magazinul online de bijuterii speciale. Acesta are o reputatie in domeniu de peste 10 ani si fost creat din dorinta de a oferi clientilor o modalitate simpla de a cumpara bijuterii rafinate si accesorii pentru femei si barbati. Accesoriile BeSpecial sunt speciale si de cea mai buna calitate, potrivite atat pentru accesorizarea proprie cat si pentru oferirea de cadouri celor dragi.

2. Urmareste semnele caracteristice argintului autentic

Bijuteriile din argint veritabil sunt insemnate, iar acest lucru indica faptul ca sunt autentice. Urmareste marcajele “925”sau “sterling” de pe suprafata bijuteriilor pe care le ai sau vrei sa le cumperi. Aceste insemne denota ca bijuteriile sunt de calitate si pot fi citite cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe, in functie de producator. De asemenea, daca primesti certificatul de calitate atunci cand cumperi orice bijuterie din argint, atunci esti in siguranta. Certificatul atesta ca bijuteriile au fost verificate si testate de directia ANPC si ca indeplinesc parametrii si cerintele de calitate in conformitate cu normele in vigoare.

3. Testeaza argintul

Sunt multe modalitati de a testa argintul. Unele sunt foarte simple si le poti utiliza singura. Dar stai fara griji, acestea nu vor afecta in niciun fel bijuteriile. O modalitate simpla de a testa argintul este sa iei un magnet si cateva bijuterii si sa le asezi impreuna. Pentru ca argintul nu este un metal magnetic, va fi respins de magnet. Deci, daca bijuteriile tale nu se prind de magnet inseamna ca sunt confectionate din argint veritabil. Si acidul nitric este bun pentru a testa argintul. O singura picatura aplicata pe bijuterie iti va spune daca este de calitate. Argintul veritabil nu isi schimba culoarea, pe cand alte aliaje metalice capata o culoare verzui in contact cu acid nitric.

Prin urmare, daca tii cont de acesti 3 pasi, poti fi sigura ca faci o algere inspirata in materie de bijuterii din argint. Daca totusi ai indoieli, cere ajutorul unui expert care te va ajuta sa afli autenticitatea argintului.