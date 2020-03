(P) Cum obtii fonduri europene pentru un service auto – Informatii esentiale

Numarul masinilor din Romania s-a inmultit exponential in ultimii ani.

Chiar si asa, jumatate din parcul auto are peste 15 ani vechime, ceea ce inseamna ca multe dintre vehicule intra periodic in service. Este, asadar, un moment numai bun pentru antreprenori sa porneasca un business pe aceasta nisa.

Un service auto poate fi o afacere foarte profitabila. Unde mai pui ca il poti deschide cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, cu aport zero de capital. Cu ajutorul Neotrust, care ofera consultanta pe fonduri europene, am realizat un scurt ghid care sa te ajute sa intelegi mai bine ce inseamna realizarea unui proiect si obtinerea de bani pentru deschiderea unui atelier mecanic.

Cati bani poti obtine

200.000 de lei este suma maxima oferita in 2020 prin programul StartUp Nation pentru demararea unei afaceri. Este vorba despre fonduri europene 100% si cofinantare zero. Cu acesti bani poti achita chiria spatiului unde deschizi service-ul auto, poti achizitiona utilajele necesare si totodata poti acoperi costurile de marketing. Toate acestea sunt considerate cheltuieli eligibile in cadrul programului. Detalii programul Start-Up Nation.

Care sunt pasii de urmat

Planifici afacerea. Ideea e una, planul de afaceri e alta. Pana sa pornesti un business, e important sa pui pe hartie toate detaliile. Cu atat mai mult daca doresti sa accesezi fonduri europene. Trebuie sa identifici spatiul cel mai potrivit pentru desfasurarea activitatii. Daca e vorba despre un service auto, atunci sigur iti vei dori ca acesta sa fie intr-o zona accesibila masinilor, cu spatii de stationare / parcare.

De asemenea, trebuie sa intocmesti o lista cu utilajele de care vei avea nevoie, de la scule banale, pana la utilaje de echilibrat roti, elevatoare, echipament de reincarcare a instalatiei de aer conditionat, seturi de testare pentru motor si asa mai departe.

Infiintezi firma. Pentru a obtine in 2020 fonduri europene nerambursabile, societatea comerciala pe care va functiona service-ul auto nu trebuie sa fie mai veche de 30.01.2018. Evident, ea trebuie sa fi fost infiintata inainte de depunerea cererii de finantare. Pentru a-ti fi aprobate fondurile, trebuie ca niciunul din actionari sau asociati sa nu fie actionar/ asociat in alt IMM cu acelaisi cod CAEN autorizat. Tine cont si de faptul ca trebuie sa te angajezi ca vei crea cel putin un loc de munca.

Intocmesti dosarul de finantare. Cu planul de afaceri scris, incepi sa strangi actele de care ai nevoie. Poti intocmi singur dosarul de finantare sau poti apela la serviciile unei firme de consultanta. Neotrust are experienta bogata pe aceasta zona, reusind in ultimii ani sa obtina finantare pentru sute de firme.

Dupa depunerea dosarului, trebuie sa astepti evaluarea acestuia si aprobarea lui. Dupa semnarea contractului de finantare, poti sa te apuci de treaba. Adica sa incepi implementarea proiectului, putand chiar cere un avans pentru a achizitiona o parte din echipamente.

Chiar daca poate parea dificil la prima vedere, trebuie sa tii cont ca practic iti deschizi o afacere cu fonduri europene, bani pe care ii primesti fara sa trebuiasca sa ii dai inapoi. Iar daca apelezi la consultanta specializata, vei merge la sigur cu proiectul tau!