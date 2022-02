(P) Ce pasiuni au piloții de Formula 1?

Atunci când nu sunt în monoposturi, piloții de Formula 1 adoră să se distreze în timp ce practică alte sporturi, merg la evenimente importante, ori să se relaxeze la jocuri de noroc.

Așadar, iată care sunt principalele pasiuni ale celor mai buni piloți din lume:

1. Max Verstappen - Campionul mondial a dezvăluit într-un interviu că iubește să meargă pe bicicletă și pe motor. Totuși, el a declarat că a mers din ce în ce mai rar pe motor de când a început să concureze la cel mai înalt nivel în Formula 1 din dorința de a se proteja în eventualitatea unei accidentări. În schimb, el preferă să meargă pe bicicletă, având în vedere că este o activitate relaxantă, care îl ajută să își mențină forma fizică. Nu este însă primul pilot de Formula 1 care are această pasiune. În trecut, și Michael Schumacher obișnuia să meargă pe bicicletă și era recunoscut pentru forma sa fizică excelentă în perioada în care concura în Formu-la 1.

2. Lewis Hamilton - Multiplul campion mondial face notă discordantă în Formula 1 când vine vorba despre viața sa privată. Hamilton adoră să petreacă și le arată asta tuturor. El este pasionat de muzică, în special de rap, melodia sa preferată fi-ind Wavy de la Ty Dolla Sign. De asemenea, el mai este pasionat și de modă, fiind adesea prezent la diverse prezentări. Iar el este recunoscut și pentru stilul său ves-timentar. Evident, îi plac și mașinile de lux. În plus, Hamilton nu și-a ascuns nicio-dată pasiunea pentru jocuri de noroc. A fost văzut adesea în cazinouri din Las Ve-gas, Monte Carlo și New York. Dar jocurile de noroc sunt o pasiune comună printre mulți oameni care au legătură cu acest domeniu. Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella și Kimi Raikkonen fiind și ei pasionați de jocuri de noroc. Ce-i drept, domeniul jocurilor de noroc este unul vast și există chiar și sloturi cu mașini. Spre exemplu, la jocuri online, pe NetBet, este disponibil slotul Drive Mul-tiplier Mayhem, lansat de compania NetEnt, în care simboluri sunt chiar mașini de lux.

3. Valtteri Bottas - Chiar dacă a cochetat cu motorsportul încă din copilărie, Valtteri Bottas și-a făcut timp suficient și pentru alte hobby-uri. Hocheiul pe gheață rămâne pasiunea sa preferată, însă în ultima vreme a evitat să mai joace prea mult tocmai pentru a evita o accidentare. În schimb, el adoră să privească meciurile de hochei. De asemenea, el a mai mărturisit că iubește să facă băi cu gheață, să se uite la filme și să petreacă timp alături de prietenii săi.

4. Sergio Perez - Ocupantul locului 4 din ultimul sezon de Formula 1 este pasionat de sport. Tocmai din acest motiv, el iubește să joace fotbal. Mai mult, are și o echipă de fotbal cu prietenii din Mexic și obișnuiește să joace de fiecare dată când ajunge în țara natală. În plus, o altă pasiune pe care o are atunci când nu concu-rează este golful. Ba chiar este un jucător foarte bun de golf și a fost lăudat pentru prestațiile sale. El a făcut și clipuri promoționale îmbrăcat în echipamentul de Formula 1, cu o crosă de golf în mână, când lovea o minge.

5. Carlos Sainz jr. - La fel ca Sergio Perez, și Sainz jr. este foarte pasionat de spor-turi. Pe lângă golf, sport în care este destul de bun, el mai iubește să facă surf. A fost văzut adesea cu placa pe mare sau ocean și a dezvăluit că adoră valurile și adrenalina generată de această activitate. Totodată, o altă pasiune pe care Sainz jr. o are este boxul. Nu doar că a participat la unele gale din calitatea de spectator, dar obișnuiește să și practice pentru a se relaxa și detensiona.

