(P) Cât costă implantul dentar și pașii pe care trebuie să îi urmezi înainte și după intervenție

Implantul dentar nu mai este demult o noutate în medicina stomatologică și reprezintă cea mai bună soluție atunci când vrem să avem o dantură estetică, dar mai ales sănătoasă.

Deși este o procedură invazivă, care poate dura și câteva luni – pentru toate procedeele dinainte și de după implantul propriu-zis, medicii stomatologi ne asigură că operația este sigură și este cea mai reușită intervenție chirurgicală din punct de vedere medical.

Potrivit medicului stomatolog Ionuț Leahu, de la Clinicile Dr.Leahu, cu o experiență de zece ani în spate și peste 50.000 de implanturi realizate, în cazul unui implant trebuie avute în vedere mai multe aspecte, care pornesc de la particularitățile fiecărui pacient în parte, apoi tipul de implant care se face, precum și indicațiile pe care pacienții trebuie să le respecte cu strictețe, după intervenție.

”Secretul unui implant bun, care să preia funcțiile unui dinte natural, țin de șurubul din titan și de implantul propriu zis. Cel mai imporant este să înțelegem foarte bine partea de bio-mecanică, adică integrarea implantului în os și ăntr-o gingie sănătoasă, dar trebuie să ne gândim și ce forță va primi acel implant. Este foarte important să adaptăm dimensiunea implantului la forțele masticatorii pe care le va exercita pacientul pe acest șurub pe care îl implantăm”, explică medicul Ionuț Leahu.

În general, perioada de vindecare este de trei-șase luni, dar și acest lucru depinde de fiecare pacient în parte. Pentru perioada de vindecare, implantul poate fi acoperit cu o coronița provizorie care se face digital și care ajută ca acesta să nu se miște.

”Implantul dentar este cea mai reușită intervenție chirurgicală din punct de vedere medical. Pacientul are un rol foarte important, după ce terminăm intervenția și reparăm osul și gingia, pacientul trebuie să respecte niște indicații. În prima perioadă, cel mai important este cum și ce mănâncă. Mâncarea trebuie să fie mai moale, trebuie să ia și medicamente, trebuie respectate și orele de medicație și, mai ales, trebuie să vină la controale. Fumătorii trebuie să renunțe la fumat și să păstreze o igienă corespunzătoare”, spune dr. Karl Moussa, medic specialist în chirurgie dento-alveolară la Clinicile Dr. Leahu.

Indicații postoperatorii după implant

Prima și cea mai importantă regulă pe care pacienții cu implant trebuie să o respecte este aceea de a se hrăni cu mâncare moale, lichidă sau semilichidă, adică preponderent supe, piureuri ori alimente preparate la blender. Timp de 24-48 ore este recomandat să eviți alimentele fierbinți, care ar putea duce la hemoragie.

O altă indicație de importanță majoră este fumatul. Este recomandat să se renunțe la fumat după această intervenție, în caz contrar procesul de vindecare fiind cu mult îngreunat, Totodată, există posibilitatea să apară complicații iar, în timp, implantul dentar, asemeni rădăcinii naturale, va fi afectat, ceea ce va duce la pierderea acestuia.

Totodată, în primele 12 ore de la operație nu vei clăti gura pentru a evita îndepărtarea cheagului format și nu vei consuma băuturi alcoolice timp de 2-3 zile. Igiena orală o se poate relua a doua zi, fără a atinge zona operată.

După operație medicul va elibera o rețetă cu medicamente, un antibiotic, un antialgic și un antiinflamator, care vor reduce inflamația de după operație.

Cum se face implantul în maxilarul superior și ce este sinus-liftul

”Osul maxiarului superior și cel al mandibulei sunt diferite, de aceea și impalanturile sunt diferite. Sinus-liftul se face atunci când pacienții stau mai mult timp după ce au pierdut un dinte din spate sau mai mulți, iar osul se topește și cu timpul dispare. La maxilar, în spate, avem sinusul maxilar, o cavitate de aer pe care nu poate fi pus implant, de aceea trebuie reparat și osul din sinus. După intervenție, pacientul trebuie să respecte anumite indicații, de exemplu să nu sufle nasul pentru o perioadă, trebuie să folosească un spray pentru respirație, dar este o intervenție care se poate face cu succes”, explică dr. Karl Moussa.

Potrivit lui Ionuț Leahu, în prezent există o tehnologie prin care se poate repara și osul și se poate pune și implantul în aceeași intervenție, astfel scutindu-se o intervenție chirurgicală în plus, niște costuri și mult timp.

În cazurile în care se face și această adiție de os în sinusurile maxilare, este important ca pacienții să evite crearea unor presiuni intrasinusale. În primele 3 până la 4 săptămâni de la operație, pacientul nu trebuie sufle nasul, să bea cu paiul sau să facă un efort fizic intens.

Cât costă un implat

Prețurile pot varia destul de mult, în funcție de problemele pe care le are fiecare pacient și de procedurile pre și postoperatorii de care are nevoie.

”Un preț mediu pentru un implant dentar este de 2.500 de lei, dar pacientul trebuie să înțeleagă că nu este ca și când ți-ai cumpăra un televizor, cu un preț fix. În funcție de pacient și de problemele pe care le are și de procedurile de care are nevoie, implicit, și prețurile pot varia. Când pacientul alege un implant dentar, nu alege doar șurubul propriu-zis. Când lucruile sunt făcute bine, aceasta este o procedură unică în viața pacientului, de aceea noi oferim de la început maximul, care presupune și tehnica cu sângele, care mai costă, și reconstrucția osoasă, și aceea mai costă, și grefa gingivală, care și ea costă. Per total, pacientul vede că se îndepărtează de costul inițial al șurubului, dar dacă lucrurile sunt făcute bine de la început, aceasta intervenție este pentru toată viața”, spune dr. Ionuț Leahu.