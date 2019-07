(P) Carisolv- O varianta fara durere!

Uneori ideea de a trata o carie aduce cu sine si frica de durere si de a fi in ipostaza de suferinta fizica. Desi se face anestezie in tratamentul tipic al cariilor, durerea inca mai poate sa apara si pacientii se tem de aceasta senzatie acuta si total neplacuta.

Inovatiile in domeniu au adus variante noi de tratare si de indepartare a cariilor intr-un mod nedureros, care bucura atat pacientii, cat si medicii dentisti. Primii pot sa vina relaxati in cabinetul doctorului, iar medicii se simt mai bine lucrand uneori cu aceste materiale.

Ingrijirea dintilor



Igiena dentara este poate prima pe lista importantei in preventia aparitiei cariilor. Se recomanda folosirea periutei de dinti intr-o maniera corecta, care poate sa fie invatata chiar de la medicul dentist, ce este intotdeauna dornic sa ofere astfel de informatii. In parodontologie tratamentul incepe cu igienizarea zonei bucale cu ajutorul periajului, airflow-ului si detartrajului. Parodontoza este o boala cu grave urmari, putandu-se ajunge chiar si la pierderea dintilor, de aceea este bine sa se tina cont de semne precum sangerari gingivale, miscarea sau dezvelirea dintilor. Pe langa periuta de dinti si pasta de dinti, este bine sa fie utilizate si atele dentare sau alte instrumente de curatare interdentara.



Carisolv- ce este?



Desi ingrijirea poate sa fie facuta corect, uneori apar cariile si ele trebuie inlaturate. Invoatia din domeniu a adus substanta numita Carisolv, care indeparteaza cariile. Forma prin care face acest lucru este inmuierea tesutului cariat si apoi indepartarea sa prin metode mecanice de catre medicul dentist. Metoda aceasta lasa tesutul sanatos protejat, neafectandu-l in nici un fel. Astfel, tesutul necrotic este imediat indepartat si se ajunge si in locuri greu accesibile cu metodele clasice.



Beneficiile folosirii Carisolv



Este o metoda de orignine suedeza, conceputa de RLS Global, care are multiple beneficii in viata oamenilor:

• Ajuta accesarea locurilor greu de vazut sau lucrat

• Reuseste sa faca usoara vizita la medicul dentist din punct de vedere emotional

• Se intampla totul fara durere

• Are precizie, putandu-se observa usor unde este tesutul necrozat

• Curata cariile din fisuri

• De asemenea cariile profunde pot sa fie curatate cu succes

• Are adeziune mare a plombei ulterioare

• Se pastreaza intact testul sanatos

• Se indeparteaza precis tesutul cu probleme, fara spargerea celui sanatos

Indicatiile Carisolv

Este important de stiut si mentionat ca este o metoda ce poate sa fie utilizata doar in cabinetul medicilor dentisti si ca totul se face conform unor etape prestablite.

Compozitia este alcatuita din doua seringi care sunt de 2X2.5ml, un mixer static urmat de 10 tips-uri intraorale.

Citeste si: Paro – gama de produse de ingrijire dentara inovatoare importate în Romania in exclusivitate de Implant Division.



Concluzii



Folosirea Carisolv este o metoda pozitiva pentru pacienti, care nu mai indura durerea si unde uneori nu mai este necesara folosirea anesteziei. Medicii se pot bucura de rezultate de precizie si cu repararea dintilor cu carii mici sau ascunse. De asemenea se pot lucra mai multi dinti intr-o singura sedinta uneori.