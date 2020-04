(P) Brandul de mobilă de lux Rovere Mobili a lansat magazinul online www.rovereshop.ro

Începând cu luna martie, Rovere Mobili, retailerul de mobilier de lux este disponibil și online pentru toți pasionații de design italian.

Cu 10 showroom-uri deschise în România, stilul Rovere este deja binecunoscut publicului, iar de acum, este disponibil în toată țara, la doar un click distanță.

În contextul socio-economic actual, când comerțul offline întâmpină dificultăți în a interacționa cu publicul, lansarea magazinului online oferă clienților posibilitatea să își facă cumpărăturile din confortul și siguranța casei, în câteva minute pe www.rovereshop.ro.

Proiectul include atât caracteristicile unui site web de prezentare, cât și funcțiile unui eshop complex. Astfel, fiecare produs din magazinul online poate fi achiziționat într-o varietate de culori și este asociat cu o serie de module suplimentare, iar această caracteristică îți permite să achiziționezi mobilierul care se potrivește cel mai bine spațiului tău de acasă.

Rovere Mobili și-a lansat pe deplin funcționalitatea site-ului de comerț electronic, oferind toate liniile de produse disponibile prin magazinele sale fizice. În plus, în magazinul online vei găsi colecții limitate, oferte speciale, tendințe și recomandări de stil. Prin canalul online, retailerul își propune să construiască o experiență de shopping memorabilă și diversificată, care să întrunească așteptările actuale ale clienților.



„Deschiderea magazinului online vine ca o continuare firească a strategiei noastre de consolidare a brandului pe piața din România, deoarece ne dorim să fim tot mai pregătiți și deschiși către segmente noi și dinamice de clienți. Piața de mobilă evoluează în permanență și pe măsură ce demografia se schimbă și obiceiurile de cumpărare ale consumatorilor se schimbă. Angajamentul nostru față de designul modern, înțelegerea naturii muncii și dedicarea noastră pentru proiectarea unor spații durabile în timp au dus la crearea unui portofoliu de produse atent selecționate care răspund și se adaptează nevoilor în schimbare ale clienților noștri. Suntem concentrați pe intersecția dintre designul modern, accesibilitate și comunitate. Tot ceea ce comercializăm - de la canapele și mese până la lenjeria de pat și decorațiuni - este creat pentru a completa arta de a trăi bine, “la dolce vita”, deoarece designul italian este un mod de a trăi, nu doar un stil de design. Serviciul de consultanță video, disponibil online vine în întâmpinarea cliențiilor care vor să profite de această perioadă pentru a-și amenaja o zonă sau întreg spațiul locuinței. Prin acest serviciu care este gratuit ne dorim să oferim recomandări personalizate, adaptându-ne constant celor mai exigente cerințe și nevoi”, a precizat Ionela Bercu, Director Național de Vânzări Rovere Mobili.

Despre perioada plină de provocări pe care o traversăm cu toții, Ionela Bercu spune că „Încă de la primele semne ale răspândirii coronavirusului, siguranța clienților și a angajaților noștri a fost esențială pentru noi. Am decis rapid închiderea temporară a celor 10 magazine, am amânat campania offline planificată pentru luna martie și ne concentrăm eforturile de comunicare și promovare pentru zona de online. În contextul creșterii de 20% a cifrei de afaceri în primul trimestru faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și a nevoii crescute a publicului de a-și îmbunătății spațiul de locuit pentru a se adapta noii realități credem că avem o oportunitate în consolidarea canalui online. Preconizăm că până la finalul acestui an, vânzările online să depășească pragul de 15% din cifra de afaceri a companiei”.

Rovere Mobili este unul dintre cei mai importanţi furnizori de mobilier de lux din România. De-a lungul anilor s-a impus prin profesionalism, calitate și inovație aducând un nou concept în domeniu, prin urmărirea liniilor de trend internațional și a ultimelor tendințe atât în domeniul mobilierului și al decorațiunilor, cât și la nivel de curente artistice contemporane.

Contact Media:

Livia Abrudan livia.abrudan@roveremobili.it