(P) Amforele ,,ceramico”- Magie si garantie de 100 de ani intr-un singur produs

Pentru cei care doresc sa-si amenajeze singuri gradina sau terasa, primul pas este o documentare temeinica pe net, in care trebuie vizualizate cat mai multe imagini.

Daca veti parcurge aceasta etapa veti vedea ca, exceptand vegetatia (arbusti flori, gazon) este foarte impresionant efectul ceramicii intr-o gradina. Ma refer la ghivecele de ceramica si mai ales la amfore.

Indiferent de stilul gradinii sau terasei, ca e modern, japonez, mediteraneean, rustic etc, in afara de vegetatie, apa, pamant si pietre, ceea ce nu trebuie sa lipseasca sunt vasele ceramice.

Pentru ochi si subconstient, o amfora ceramica adevarata, tinand cont de descoperirile arheologice in care sunt implicate, reprezinta un obiect in care arta si vechimea isi dau mana, un obiect de arta impregnat cu mii de ani de istorie, o punte de legatura intre noi si civilizatiile trecute.

Ce poate fi mai frumos decat o amfora caramizie pe fondul verde al vegetatiei sau al pietrei naturale, frematand de vitalitate, daruind gradinii sau fatadei tale un strop de eternitate asa cum numai un obiect avand radacini adanci in istorie o poate face?

Folosite ca decor sau ca ghivece pentru flori, vasele ceramice confera o magie aparte gradinii sau terasei. In ultima vreme tot mai multe persoane renunta la vasele din plastic si alte fake-uri si investesc in ceva ecologic, frumos, cu valente artistice si cu valoare crescatoare in timp.

Plantele, daca ar putea vorbi, ne-ar spune ca iubesc ceramica. Pana de curand, oferta nu era foarte bogata in Romania, mai ales cu privire la vasele mari.

De aproximativ un an, asemenea amfore si ghivece, se pot achizitiona online de la www.ceramico.ro, sau direct din depozitul situat in Constanta, vis-a-vis de complexul Maritimo.

Vasele ceramice sunt aduse din insula Creta unde radacinile acestei traditii se intind pana la inceputul, cu 3000 de ani i.Hr.

Amforele si vasele ceramice gasite aici au fost create in atelierul unui artist valoros si conservator in acelasi timp - Michalis Houlakis, artist ceramist, care exporta vase ceramice in toata lumea.

Vasele, functionale si decorative in acelasi timp sunt confectionate dupa aceeasi reteta si tehnologie de acum cateva mii de ani.

Modelele din colectia sa sunt aceleasi cu cele găsite în siturile arheologice din perioada minoică

Un vas ceramic de calitate, cand este ciocanit, suna a metal.

Durata de viata a vaselor ceramice este de cel putin 3000 de ani. Nu este nici o exagerare avand in vedere ca in Knossoss au fost descoperite foarte multe amfore intacte, datate cu o vechime de peste 3000 de ani, amfore executate dupa aceeasi reteta. Garantia de conformitate oferita de Ceramico este de 100 de ani.

De ce merita sa achizitionati un asemenea vas ceramic (amfora)?

Vasele ceramice eco castiga teren.

Obtineti decoruri magice cu amforele ceramice achizitionate de la Ceramico

Pe langa utilitate, investiti intr-un obiect de arta ce va creste in valoare odata cu trecerea timpului.

Toate obiectele prezentate pe website-ul Ceramico sunt marcate pentru autenticitate de catre Michalis Houlakis.

Garantia este de 100 de ani.

Si nu uitati: terasele, gradinile si fatadele iubesc ceramica!

