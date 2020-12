Tânărul întors din SUA la Alba Iulia, unde vrea să schimbe viața cetății: ”Libertatea vine cu multă asumare”

Paul Florea e un om al cetății, care s-a repatriat din Statele Unite și, întors la Alba Iulia, orașul natal, s-a implicat activ să schimbe viața cetății!

La doar 25 de ani e consilier local, a candidat independent, pentru că nu a dorit nicio afiliere politică, iar în campania electorală l-au sprijinit de foștii săi profesori și părinții prietenilor săi.

Are 25 de ani și s-a înconjurat în administrație de alți tineri cu idei constructive. Din sala Marii Uniri de la Alba Iulia, Paul susține că generația lui e liberă să facă orice, dar libertatea trebuie să vină la pachet cu asumare și responsabilitate.

Alba Iulia, capitala Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, cetatea simbol a statului român are din acest an cel mai tânăr consilier local: Florea Paul Victor.

Paul are 25 de ani și a oferit marea surpriză pentru că a câștigat, deși a candidat independent, fără susținerea vreunui partid. A avut, în schimb, de partea lui prieteni de aceeași vârstă, foști colegi de școală și din cartier, dar și mai mulți intelectuali din oraș care s-au coalizat în jurul său, în campania electorală.

Paul Florea: "Am avut profesori, am avut avocați, am avut medici…"

Bogdan Ciulu, fostul diriginte: "După ce a terminat liceul am ținut legătura și la facultate, îl consider prieten, nu am fost doar diriginte. E o diferență de la cer la pământ, noi nu știam să ne cerem drepturile, noi știam doar să ascultăm… Eu, la 25 de ani, nu știam de viața mea și cum să îmi fac un rost în viață."

"Cei din generația mea trebuie să vadă că se poate, nu e greu!”

Anul trecut s-a reîntors la Alba Iulia, după ce stătuse 5 ani în Statele Unite ale Americii. Povestește că s-a repatriat cu gândul de a face ceva în locurile natale și spune că peste Ocean a înțeles că, dacă vrea a schimbe ceva, în primul rând el trebuie să acționeze, să nu aștepte de la alții și asta ar trebui să anime și toată generația lui.

Paul Florea: "Cei din generația mea trebuie să vadă că se poate… nu e greu. Dacă te uiți de pe margine, e greu. E ca și cum de uiți la un munte. E înalt, îl vezi și spui ce greu e să ajungi în vârf, dar când începi, urci și la un moment dat vezi că ești deja acolo…"

Spune că l-a împins să se implice experiența de peste hotare, contrastul dintre cele două societăți, între Bostonul în care muncea pentru o campanie de căi ferate și …gri-ul tern, din Alba Iulia. Un oraș de provincie cu o cetate istorică refăcută, care atrage turiști, dar cu 70 de mii de localnici care își duc viața în cartiere ce pare că s-au blocat la finalul anilor ‘90.

Paul Florea: "Poți să pleci, poți să înveți în străinătate și să aduci ce ai învățat acolo în țara ta. Veneam acasă la 8 luni și vedeam diferența… Oamenii călătoresc și văd normalitatea din alte părți. Și noi trebuie să ne amenajăm normalitatea."

Și-a lansat candidatura la ștrandul părăsit al urbei

Când ceilalți competitori își anunțau candidatura în zone emblematice din oraș, pentru el startul campaniei electorale a avut loc în cel mai decăzut obiectiv – la ștrandul părăsit al urbei, ignorat de autorități, așa cum sunt lăsate în paragină multe locuri din România. Vrea să îl readucă la viață, așa cum își amintește că era în copilăria sa, la sfârșitul anilor ‘90, pe când venea des cu părinții, la bălăceală. Din mijlocul bazinului a vorbit despre ideile sale și povestește că a avut un slogan simplu, dar cu tâlc, inspirat tot din Statele Unite:

Paul Florea: "Eu sunt 99%! Și explică: După ce am câștigat, am spus acum suntem 100%, pentru că oamenii sunt reprezentați, au pe cineva acolo."

Spune cu mândrie că și-a cucerit electoratul prin sinceritate.

Paul Florea: "Mă gândesc să am copii, să îmi întemeiez o familie și vreau să creez pentru ei un standard de viață mai bun. Eu văd o generație care are nevoie de modele și de curaj. Dacă generația mea s-ar implica mai mult în politică și ar avea curaj, s-ar schimbă mai mult fața României.

De la prima oră, când vine la primărie să primească tableta cu care va participa la ședințele online de la Consiliu, până seara târziu, când ajunge acasă, pe o stradă neasfaltată, care a reprezentat unul din motivele care l-au împins să candideze, aleargă toată ziua prin cartierele orașului. Încă locuiește împreună cu părinții și logodnica lui, dar și-a achiziționat de curând un apartament, cu banii economisiți în America, pe care urmează să îl renoveze.

S-a născut la Baia de Arieș, într-o familie în care tatăl este inginer silvic, iar mama economist. Are un frate mai mare, care studiază acum la o facultate din Olanda și despre care spune că va reveni după absolvire, la Alba Iulia. Ambii părinți povestesc că le-au acordat toată încrederea, de mici.

Ramona Florea, mama: "Au crescut la munte, în Apuseni, la Baia de Arieș, și știam că e foarte legat de locurile acestea.”

Ioan Florea, tatăl: "Eu am fost cu muntele, eram cu cărări, cățărări, instructor de ski, i-am învățat de mici cu muntele, îi luăm de foarte mici. Și fratele era mai mare cu un an și el se ținea cu bicicleta de el și mountain bike și nu se lăsa deloc."

"Suntem generația care a crescut cu Facebook și acolo politicianul român nu e văzut bine"

Educat de foarte mic în spiritul muntelui, a fost învățat să îndrăznească, să înfrângă temeri și obstacole chiar dacă drumul e greu. E pasionat de drumeții și peste Ocean a călătorit ori de câte ori avea timp liber. În Marele Canion american a încercat și salturile cu parașuta și și-a făcut selfie-uri în fiecare călătorie. Și s-a descurat singur, pe tărâm american. La ei a văzut ce înseamnă respectul pentru muncă și pentru oamenii dedicați, implicați. Și-a făcut câțiva prieteni în Statele Unite și i-a invitat la Sălciua, într-un loc turistic, unde părinții lui Paul dețin o mică pensiune.

Și-a luat în urmă cu puțin timp și atestatul de antrenor de fitness, iar dragostea pentru sport și munte le-a moștenit de la tatăl sau. Îl admiră că a ajuns în urmă cu 4 ani în Hymalaia, iar în 2017 a luat-o cu el și pe mama lui Paul, pe vârful El Camino, o călătorie prin care au sărbătorit 25 de ani de mariaj.

Că e foarte hotărât și inspiră încredere vede și logodnica să, Maria. E medic veterinar și e clujeancă, s-au cunoscut la Cluj –Napoca, acolo unde amândoi au făcut facultatea, iar tânăra povestește că a invitat-o la cățărări la prima întâlnire. Și a cucerit-o pentru că a fost direct: i-a spus din primul moment că are gânduri serioase în privința ei.

Maria Cismaru, logodnica: "M-a frapat că era foarte sigur pe el… este și foarte glumeț…"

E conștient că face parte din generația tinerilor neatinși de comunism și nici de primii ani ai tranziției către democrație, o generație în care primează cum ești văzut pe rețelele de socializare. Explică și că de aceea unii dintre cei de vârsta lui ar fi indiferenți față de politic și administrație, domenii cu imagine pătată. Însă ar vrea ca prin exemplul său, să schimbe părerea celor de seama lui.

Paul Florea: "Suntem generația care a crescut cu Facebook și acolo politicianul român nu e văzut bine…"

A căutat să se înconjoare de alți tineri cu idei constructive. Cu Andrei e prieten din școala generală, și el are tot 25 de ani și l-a ajutat mult cu strategia de campanie, pentru că a studiat științe politice și l-a sfătuit cum să interacționeze cu oamenii din oraș.

Andrei Popa, prieten: "Politicianul de azi nu mai este sincer…"

Paul a fost la ski, în Alpii francezi, și a călătorit în mai multe țări europene, cu spectacole cu daci și români. E membru fondator al grupului de voluntari care reconstituie luptele antice, la Alba Iulia. Îi place și îl consideră un soi de actorie, iar camarazii din legiune și din tabăra dacilor l-au susținut și la alegerile locale.

Cetatea din inima orașului Alba Iulia e clădită pe 3 fortificații suprapuse – un castru român, o cetate medievală și încă una din perioada habsburgică. În aceeași cetate se găsește și sala Marii Uniri, una din cele mai importante clădiri din România, loc în care Paul citește Rezoluția Marii Adunări de la 1 decembrie 1918.

La fel ca fundamentul cetății Alba Carolina, Paul spune că și caracterul tinerilor de seama lui trebuie clădit pe alte 3 straturi – libertate, asumare și îndrăzneală.

Paul Florea: "E o generație cu multă libertate, dar libertatea trebuie să vină și cu asumare…"

Paul Victor Florea este un om al cetății, e moț din Alba Iulia. Iar la doar 25 de ani și-a propus să schimbe fața cetății, să arate că se poate. A călătorit, a văzut cum se trăiește în alte părți ale lumii, dar s-a întors acasă. În capitala Marii Uniri, unde demonstrează că, uniți în jurul unor idei constructive, tinerii au puterea să facă schimbarea în bine, pe care ne-o dorim toți.

”Sunt Paul Victor Florea, vă salut din sala Marii Uniri. La mulți ani, România, La mulți ani, ProTV!”