A fost 2 ani la rând ”studentul anului” la New York, iar acum are pe mână miliarde de dolari. Povestea Cristinei

San Francisco este acel oraş american în care oamenii lasă impresia că pot schimba lumea.

De la tehnologiile din IT şi până la cele din industria auto şi chiar sănătate, San Francisco adună de mai bine de 4 decenii minţi luminate din toată lumea, într-un spaţiu în care pare că inovaţia face totul posibil.

Cristina Ghenoiu este vicepreşedintele unui fond de investiţii american care bagă bani în terapii şi tratamente pentru pacienţi. E mai mereu pe drumuri, prin toată America, mergând acolo unde compania pentru care lucrează are interesul să se asocieze cu diverse laboratoare de la universităţi sau companii mici de cercetare.

Se întâlnește săptămânal cu profesori-doctori care inventează medicamente sau proceduri complexe, pentru maladii grave. Cea mai recentă investiţie vizează un produs pentru Parkinson, iar fondul a devenit acţionar majoritar înainte ca medicamentul să intre în faza de testare.

Cristina Ghenoiu: ”Vin companiile, îţi prezintă o idee. Noi ne uităm la sute de companii în fiecare an şi de obicei facem între 3 şi 6 investiţii pe an. Anul acesta a fost mai productiv, am făcut 8-9 investiţii.

Avem responsabilitatea acestor bani, pe care îi avem sub management, sunt de la case de pensii, de la uniuni, sunt banii bunicilor, părinţilor, aşa că fiecare decizie pe care o luăm, pentru a-i multiplica, trebuia foarte riguros făcută.

Dacă cineva nou apare, sunt foarte bine investigaţi, facem interviuri cu foşti colegi, trebuie să aibă un CV foarte bun, nu e simplu. De obicei, durează cam un an, doi pentru a cunoaşte o companie înainte de a avea curajul să investeşti în ea.”

Sunt 5 vicepreşedinţi ca ea în companie, iar americanii îşi lasă miliarde de dolari pe mâna ei şi a echipei pe care o conduce.

Cristina Ghenoiu: “Toate aceste investiţii duc la un medicament care o să aibă un impact mare asupra oamenilor şi un impact pozitiv asupra oamenilor. Şi atunci alegem zone de investiţii care au o mare necesitate. Şi vrem ca investiţiile noastre să aibă şanse mari de succes, dar şi să aibă o contribuție mare.“

Cristina şi-a făcut doctorat în biologie moleculară la Universitatea Cornell şi, înainte să fie cooptată în lumea afacerilor din sănătate, a lucrat pe Wall Stret, la New York. S-a mutat apoi să facă biotehnologie, pe coasta de Vest, în laboratoare precum cele cu care se asociază acum. Şi de la omul de laborator, a prins veleităţi de bussines, două lumi aparent diferite, în care ea excelează.

Cristina Ghenoiu: “Vin de la laborator diverşi cercetători şi îmi spun ”uite, a dat rezultate aici şi acolo” şi eu îmi dau seama, pentru că am fost şi eu în aceeaşi situaţie.”

Au văzut că este un om extrem de capabil, un specialist bine pregătit, deşi e cea mai tânără din companie. Îşi construieşte o carieră într-o ţară în care valoarea profesională este recunoscută mai mult decât în România şi, mai mult, chiar și decât în Europa. La un moment dat, a vrut să lucreze mai aproape de ţara natală, în Germania, dar a renunţat.

Cristina Ghenoiu: “În Germania sunt locuri puţine şi ierarhia sus acolo o stabilesc cei cu etnie germană, mai greu, pe când aici nu contează de unde vii, contează ce ştii şi ce poţi să faci.”

S-a născut la Bucureşti şi mai are două surori mai mici, una este actriţă la Los Angeles, iar cealaltă, şefă de salon, pe vapoare de croazieră, în zona Mării Caraibilor.

Olimpică internaţional la biologie în gimnaziu şi liceu, Cristina povesteşte că şi-a dorit de mică să facă medicină, să poată decide ce viitoare terapii pot ajuta oamenii bolnavi. Tatăl fetelor s-a îmbolnăvit grav, când erau mici, şi s-a stins pe când ea plecase studentă peste ocean.

Mama celor 3 fete a rămas singură în Bucureşti, dar povesteşte că, deşi aflată la mare distanţă, Cristina a ajutat-o cu fiicele, a ţinut mereu să îşi îndrume surorile mai mici, prin multe scrisori.

Crina Ghenoiu, mama Cristinei: “A vrut mereu să le îndrume, trimitea şi bani, din bursa de student.”

Cristina a fost 2 ani la rând studentul anului, la New York, şi a considerat că, din bursa ei, îşi poate ajuta şi familia. Mama fetelor e om de condiţie modestă, fără studii superioare, dar şi-a educat copilele să aspire mereu la un statut la care ea nu a ajuns.

A călătorit în fiecare an la New York şi la San Francisco, să o viziteze pe Cristina. Spune că şi tatăl lor ar fi tare mândru de cum s-au descurcat, pe cont propriu, toate cele 3 fete . Femeia şi-ar fi dorit ca românii şi România să poată beneficia de pe urmă pregătirii fiicei sale mai mari.

Crina Ghenoiu: “Ce facem cu tineretul că ne tot pleacă, pe mâna cui rămânem?”

Cristina a fost măritată până acum doi ani cu un cercetător indian, fost coleg de laborator. Nunta au făcut-o în India, însă acum doi ani au decis să meargă pe drumuri diferite. Îşi focusează toată atenţia pe carieră, vrea să demonstreze că este capabilă să ajungă până în vârf, în companie, şi aspiră ca, la un moment dat, să deţină propria companie, care să investească în toată lumea, nu doar în Statele Unite.

Îşi face vacanţele cu surorile şi prietenii, prin țări exotice, şi în timpul liber mentorează online tineri din România, dornici să studieze biotehnologie. Este în contact cu societatea românească şi o supără că în 20 de ani nu am reuşit să resuscităm educaţia, cercetare şi sănătatea.

Cristina Ghenoiu: “E nevoie de o schimbare de mentalitate, Avem o problemă în societate, mereu corupţie, sistem subfinanțat.”

A ştiut că poate din momentul în care a plecat singură, printre străini. Pregătirea din şcoală şi educaţia primită acasă, în România, sunt pilonii pe care s-a ridicat şi a reuşit. O româncă a îndrăznit să viseze că poate decide cum vor arăta tratamentele viitorului, în sănătate. A plecat dintr-o familie modestă şi a ţintit sus, iar astăzi îşi vede visul împlinit.