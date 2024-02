„Am primit un telefon în care mi se spunea că mama a murit”. Când femeia a ajuns la spital, adevărul a fost și mai tulburător

Femeia spune că a fost umilită după ce medicii au sunat-o pentru a-i spune că mama ei a murit în spital. Ea acuză acum spitalul de „lipsă de responsabilitate”.

Mama ei, în vârstă de 83 de ani, ajunsese la spital din cauza unei hemoragii stomacale. După câteva zile de internare, femeia a murit.

Când a fost chemată pentru a revendica trupul mamei sale, Ruth Thomas avea să găsească pe patul de spital o altă persoană decedată. Medicii au încurcat datele pacienților și au informat greșit familiile. Rudele adevărate ale femeii nu aflaseră de tragedie.

„Nu mi-am recunoscut mama, iar apoi sora mea a început să țipe „nu e mama noastră"... În afara camerei, am întrebat în mod repetat "unde este mama noastră?". A urmat haosul, iar asistenta tot repeta „cineva a sunat familia greșită”, ignorându-ne total pe mine și pe sora mea. Când am plecat, era încă haos între asistente, nimeni nu informase familia celeilalte doamne în acest stadiu și sunt sigură că nici ei nu au fost informați despre ce ni s-a întâmplat. Este o lipsă de respect pentru mama și pentru demnitatea celeilalte femei. Când am fost chemați la spital, a fost pentru că ni s-a spus că mama noastră a decedat, doar pentru a fi duși să vedem o altă doamnă. Nu vom trece niciodată peste acea experiență, mai ales având în vedere lipsa de empatie de care au dat dovadă majoritatea asistentelor medicale care erau în tură în acea seară. Nu a existat niciun semn de empatie sau compasiune. Am depus o plângere pentru neglijență", a spus femeia, conform Mirror.

Pe lângă șocul pe care l-a trăit, femeia acuză că mama ei nu a fost tratată corespunzător în spital. Spune că igiena ei personală a fost neglijată și că salonul în care era internată era murdar.

Femeia a mai reclamat faptul că nu este pentru prima oară când au loc astfel de greșeli la Spitalul Universitar The Grange din Cwmbran, Gwent. Într-o altă ocazie, morga spitalului a predat corpul greșit unei familii îndurerate pentru o înmormântare. Cu această ocazie, morga a recunoscut că o „eroare umană" a dus la această greșeală. Pentru asta, familia a trebuit să oragnizeze o a doua înmormântare.

„Spitalul făcea în continuare erori atât de șocante. Povestea a ceea ce s-a întâmplat cu cealaltă familie este tragică și readuce în memorie traumele prin care am trecut ca familie și temerile iraționale. Mă întreb, de asemenea, câte alte familii au trecut prin aceleași experiențe”, a mai spus femeia.

Sursa: Mirror
Dată publicare: 26-02-2024 09:43