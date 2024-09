Șocant. Un bărbat din județul Mureș a fost înjunghiat în gât chiar în fața copilului său, ziua în amiaza mare

Caz șocant în județul Mureș. Un copil de numai șapte ani a fost martorul unui atac sângeros, în care tatăl lui a fost înjunghiat de un vecin. Îngrozit că părintele său a căzut la pământ sub ploaia de lovituri, băiatul a strigat după ajutor.

Agenții de poliție care ajuns la fața locului au început manevrele de salvare până la sosirea ambulanței.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Totul s-a petrecut în localitatea Mădăraș, ziua în amiaza mare.

Bărbatul în vârstă de 52 de ani era de mână cu fiul lui și se îndrepta spre casă. Din senin, vecinul i-a apărut în față și l-a înjunghiat.

Suspectul, în vârstă de 64 de ani, l-a înjunghiat și a dispărut.

Întreaga scenă s-a petrecut chiar de față cu copilul în vârstă de 7 ani, care a strigat dupa ajutor.

Localnicii au sunat imediat la 112 și primii sosiți la fața locului au fost polițiștii.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”La fața locului, aceștia au găsit un bărbat de 52 de ani, în stare gravă, cu o plagă la nivelul gâtului. Polițiștii au aplicat victimei manevrele de prim-ajutor, până la momentul preluării acesteia de către echipajele de specialitate.”

Țogorean Andrei, polițist: ”Am început să îi acord primul ajutor considerând că dacă nu i se acordă primul ajutor pînă la sosirea ambulanței, atunci victima o să moară. Erau mai multe plăgi, am ținut bine capul victimei, am eliberat căile respiratorii și am încercat să le țin deschise.”

Imediat a ajuns și un echipaj medical, care a preluat victima, iar acum este în stare stabilă.

Și băiatul în vârstă de șapte ani va fi consiliat psihologic.

Suspectul a fost arestat pentru tentativă de omor.

