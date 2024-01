„Diavolul" pedofil a fost închis pentru ororile la care a supus un copil. „Sunt cele mai îngrozitoare și terifiante abuzuri”

Un pedofil care a fost supranumit „Diavolul" pentru aspectul său neobișnuit a fost închis sub acuzația că a comis mai multe abuzuri sexuale împotriva unui copil.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani pe nume Stefan Farbrother a primit o pedeapsă de 18 ani de închisoare. În plus, numele acestuia a fost adăugat într-un registru de infractori sexuali.

El este acuzat că a abuzat sexual un copil timp de ani de zile. Ororile ar fi avut loc între 1991 și 1997.

„Farbrother a vizat victima pe o perioadă lungă de timp. El a supus-o la cea mai îngrozitoare și mai terifiantă campanie de abuzuri, folosind violență și amenințări. Aș dori să mulțumesc victimei, care a fost incredibil de curajoasă să iasă în față și să depună mărturie. Abuzul a avut un efect catastrofal asupra vieții de adult a victimei, dar sper că acum poate merge mai departe, știind că Farbrother va executa o pedeapsă”, a declarat procurorul care s-a ocupat de caz, conform DailyStar.

Pedofilul și-a maltratat victima timp de cinci ani, potrivit procurorilor.

„Condamnările reușite precum aceasta sunt doar unul dintre motivele pentru care continuăm să îndemnăm pe oricine care a fost victima unui abuz sexual să contacteze poliția. Nu este niciodată prea târziu pentru a raporta o infracțiune sexuală”, a îndemnat detectivul Adam Ferguson.

Bărbatul a ținut prima pagină a ziarelor britanice pentru modificările sale corporale neobișnuite. Are corpul acoperit de tatuaje și are opt piercinguri faciale. Mai mult, bărbatul a primit porecla „Diavolul” pentru coarnele pe care le are implantate în frunte.

„Am vrut să-mi tai un deget doar ca să arăt puțin diferit, dar soția nu a fost fericită în legătură cu asta. Îmi place să fiu bizar și diferit și îmi place arta", spunea el.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 23-01-2024 21:22