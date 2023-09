Momentul terifiant în care o fetiță de 3 ani se împușcă în deget. O rudă se afla în aceeași cameră cu ea | VIDEO

Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în casă.

„Pare că era pregătită să ridice arma, arma s-a descărcat și cred că un glonț i-a străpuns degetul”, a spus bunica fetei.

„Poliția a venit pentru că am sunat eu când am fost anunțată”, a mai spus aceasta, conform New York Post.

Copila ar fi trebuit să fie în grija celeilalte bunici.

Bărbatul, care este rudă cu fata, a declarat că i-a pregătit micul dejun și că o supraveghea.

Potrivit unui raport al poliției, acesta a spus că a lăsat arma pe pat doar pentru un moment, fiind entuziasmat de meci.

După ce a auzit împușcătura, bărbatul a văzut sânge pe mâna fetei.

Copila a fost dusă la spital, unde a fost operată. Ea a fost externată și se află într-o stare bună.

Sursa: New York Post Etichete: , , Dată publicare: 27-09-2023 20:20