Misterul din jurul femeii ucise care avea o mască din bandă adezivă pe față. A fost găsită într-o mlaștină

Pe 21 iunie 2014, un grup de turiști se aflau într-o drumeție în jurul unor mlaștini de pe insula Foulness din Essex. Aceștia au găsit inițial părți dintr-un schelet uman, apoi o mască făcută din bandă adezivă care era murdară de noroi, scrie The Sun.

Insula a devenit imediat o scenă desprinsă din filme, polițiști căutând indicii despre cine ar putea fi persoana decedată și ce s-ar fi întâmplat.

În zona respectivă se poate intra doar cu permisiune, fiind un loc pentru testare de explozivi. De asemenea, este izolată în întregime de restul țării, ceea ce înseamnă că era puțin probabil ca victima să fi fost ucisă chiar pe insulă.

Poliția a reușit să identifice persoana ucisă după o lună, fiind vorba despre o femeie de 33 de ani, pe nume Angela Millington. Aceasta locuia pe străzi și nu mai fusese văzută din luna februarie a aceluiași an. A durat mai bine de un an ca un bărbat de 66 de ani să fie arestat sub suspiciunea de crimă, însă a fost eliberat mai târziu pe cauțiune.

Același suspect a fost arestat din nou în 2015 și eliberat din nou fără să i se aducă vreo acuzație.

Un alt bărbat în vârstă de 51 de ani a fost, de asemenea, eliberat după ce inițial fusese arestat sub suspiciunea de crimă.

În 2016, poliția a făcut publice fotografiile cu masca din bandă adezivă care era pusă pe fața Angelei. Însă ofițerii nu au putut stabili dacă i-a fost aplicată înainte sau după deces.

Acum, la aproape 10 ani de la identificarea ei, poliția din Marea Britanie face un nou apel la cetățenii care dețin informații despre ea sau despre acest caz.

Sursa: The Sun Etichete: , , Dată publicare: 30-12-2023 13:42