Mărturia unei fiice a cărei mamă a fost răpită și ucisă în 2004: „Am simțit că a murit. Încă nu știm unde e trupul ei”

Martin Stafford, în vârstă de 44 de ani, a răpit-o pe Michelle Gunshon, o femeie care lucra ca agent de pază într-un pub, în decembrie 2004. Ulterior, acesta a violat-o și a ucis-o, potrivit dailymail.co.uk.

Trupul femeii de 38 de ani nu a fost găsit niciodată, iar Stafford a refuzat să spună unde se află.

Acum, fiica ei, Tracy Richardson, a vorbit despre acest caz și a declarat că a simțit că mama ei a murit.

„Obișnuiam să vorbim de 4-5 ori pe zi și când nu am reușit să o mai contactez am știut că s-a întâmplat ceva. Am sunat la fiecare spital și fiecare loc la care m-am putut gândi din Birmingham. Am știut că ceva oribil s-a întâmplat. După 24 de ore am știut că a murit - am avut acest sentiment. Trupul mamei mele nu a fost niciodată găsit pentru că Stafford a vrut să se folosească de acel ultim strop de putere și control pe care îl are asupra noastră, păstrând acest secret, chiar și când a fost găsit vinovat. Nici măcar poliția nu știe unde s-ar putea afla. Dar aș vrea să o găsesc înainte ca, Doamne ferește, să mi se întâmple mie ceva”, a spus Richardson.

Poliția spune că nu renunță la căutările trupului femeii, deși pare un caz fără final.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 18-02-2024 16:26