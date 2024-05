Cum s-a produs accidentul șocant din Mureș, în care un TIR a strivit 5 oameni care stateau la o terasă

Patru dintre victime sunt în stare gravă, la spital, inclusiv o copilă de 12 ani. A fost instituit Planul Roșu de intervenție, iar la fața locului a ajuns și un elicopter SMURD.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Ciba, județul Mureș. Un TIR a intrat în autoturismul din față și l-a proiectat-o într-un alt TIR, după care a ieșit de pe carosabil și s-a oprit în terasa unui magazin, unde erau mai multe persoane.

Localnică: "Este aici un magazin și oamenii mai stăteau acolo la vorbă, am auzit sunetul. Am fost în grădină, am fugit înainte cum am auizt zgomotul acesta mare, am văzut TIR-ul aici".

Cinci dintre oamenii de pe terasă au ajuns sub masina de mare tonaj.

Pentru salvarea lor a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Patru sunt în stare gravă, inclusiv o fată de 12 ani, un bărbat de 49 și o femeie de 47 de ani, care a rămas fără un picior.

Fiul lor de 21 de ani, cu grad de handicap, are fractură de bazin.

Șoferul celui de-al doilea TIR implicat în accident a povestit în detaliu ce s-a întâmplat.

Șofer: „În fața jeepului era o mașină de transport piatră, ăsta cu jeepul a frînat că a oprit ăla, ăsta cu camionul a intrat în spatele lui din șutul care a fost a ricoșat în mine camionul ălalat s-a dus în barul ăla”.

Alin Moldovan, ISU Mureș: „Detașamentul de pompieri a intervenit cu două autospeciale de stins cu apă și spumă, o descarcerare, patru ambulante și un elicopter”.

Niciunul dintre cei trei șoferi nu consumase alcool, spun polițiștii, care au deschis un dosar penal și continuă cercetările.

