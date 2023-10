Cum arată bărbatul născut fără falcă, care și-a găsit dragostea la serviciu. Se hrănește printr-un tub

Bărbatul născut fără falcă s-a întâlnit cu o femeie la locul de muncă și s-a căsătorit în decurs de un an.

Joseph Williams, care lucrează ca sudor, s-a născut cu sindrom otofacial, o tulburare congenitală rară cauzată de o genă mutată. El nu are capacitatea de a vorbi sau de a mânca, și poate comunica doar prin limbaj mimico-gestual sau printr-o aplicație text-to-speech de pe telefonul său.

Pe lângă deformitatea sa vizibilă, Joseph are și probleme cu auzul și mirosul. „Am parte de tot felul de reacții", a spus el într-un interviu pentru un podcast, „cum ar fi oameni care fug de mine pentru că se sperie, țipă sau plâng" a declarat el pentru publicația Daily Star.

Joseph speră să devină DJ, și își dorește ca oamenii să înceteze să-l privească ca pe un monstru. „Înțeleg că sunt diferit și că unii oameni mă vor considera urât și nu mă vor accepta, dar totuși sunt o persoană care are inimă, sentimente și creier. Ar trebui să fiu tratat cu respect, așa cum ar trebui tratat oricine altcineva", a spus el.

Totuși, el nu se aștepta niciodată să-și găsească dragostea, până a întâlnit pe Vania. Nu și-a crezut ochilor când a zărit pentru prima dată la locul de muncă.

Vania a povestit cum l-a remarcat. „L-am văzut intrând în clădire. Era dimineața devreme... Mă gândeam în sinea mea 'Serios, e adevărat?' - voiam să vorbesc cu el pentru că eram curioasă, dar nu voiam să fiu nesimțită și să îl întreb ce i s-a întâmplat."

Astfel, dragostea a înflorit rapid între cei doi.

„Mi-am dat seama că am sentimente pentru ea în a doua zi. A venit la serviciu și când m-a văzut, a zâmbit și m-am gândit 'Ăsta este cel mai frumos zâmbet pe care l-am văzut vreodată'. Apoi, când am trecut pe lângă postul ei de lucru, mi-a zis 'Salut'" a mărturisit Joseph.

Un an mai târziu, s-au căsătorit. Joseph a învățat-o pe Vania limbajul mimico-gestual pentru a putea vorbi, iar ea a învățat cum să pregătească mâncăruri pe care el le poate consuma printr-un tub de alimentație. Pentru că el nu poate mesteca sau înghiți, nu a gustat niciodată mâncare obișnuită.

Totuși, oamenii i-au acuzat cu cruzime că „falsifică povestea lor de dragoste și căsătoria pentru atenție" din cauza condiției lui, pentru că nu se pot săruta ca un cuplu obișnuit, și o acuză pe ea de infidelitate.

„Joe este foarte independent", a explicat Vania. „Nu are nevoie de ajutorul meu cu nimic. Singurul lucru pe care îl fac pentru Joe este să-l ajut să amestece mâncarea și, uneori, când este obosit, îi pun tubul de alimentație. A trebuit să am răbdare cu el, pentru că trebuie să folosească vorbirea prin text și trebuie să aștept răspunsul lui."

A fost o poveste de dragoste fulgerătoare. „Ne-am căsătorit pe 26 iunie 2020. Nu am spus nimănui. Am mers la un tribunal din Indiana și am semnat doar documentele - nu ne planificasem să ne căsătorim atunci și acolo, dar doamna de la tribunal a spus 'Ei, vreți să vă căsătoriți astăzi?' Și am spus da. Nici măcar nu eram îmbrăcați, familia noastră nu era acolo... pur și simplu părea totul în neregulă, dar în același timp părea corect" a adăugat Vania.

Dată publicare: 31-10-2023 17:54