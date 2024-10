Cruzime de nedescris a unei mame din SUA. E acuzată că și-a ucis copilul și i-a aruncat trupul într-un tomberon

În 2022, dispariția lui Quinton Simon a devenit un subiect de interes național în SUA. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse de de oamenii legi, micuțul de doar 20 de luni a fost găsit mort. Ancheta desfășurată atunci a stabilit că chiar mama acestuia, Leilani Simon, a fost cea care l-a ucis, notează Metro.uk.

Leilani Simon a fost arestată în noiembrie 2022 și acuzată de rea intenție, crimă, ascunderea morții altei persoane, raportare falsă și declarații false în legătură cu dispariția și moartea fiului său, ajungând în total la zece capete de acuzare într-un proces despre care se crede că ar putea să dureze câteva săptămâni.

În fața judecătorilor, procurorii au oferit o serie de detalii cutremurătoare legate de modul în care femeia a și-a omorât copilul și a încercat să scape de rămășițele acestuia.

Femeia și-a aruncat fiul la gunoi

Într-o discuție pe care a purtat-o cu oamenii legii, Leilani Simon insista asupra faptului că a „aruncat gunoiul”. După cum arată procurorii, în realitate, ar fi fost vorba chiar de trupul copilului său.

„În mașina mea mirosea a mâncare stricată, așa că atunci când am tras pe dreapta și am văzut (n.r. tomberonul), da, am oprit și am aruncat gunoiul. Era stricată....ca pastele cu creveți. Toată mașina mirosea a creveți. M-am întrebat, ce e mirosul ăsta? M-am uitat și am aruncat-o. Sinceră să fiu, nu m-am gândit la nimic, e doar mâncare veche”, le-a spus femeia detectivilor.

Leilani Simon ar fi aruncat „mâncarea stricată”, care s-a dovedit a fi fiul ei, într-un tomberon chiar în ziua în care a fost raportată dispariția micuțului.

Procurorul adjunct Tim Dean a explicat în declarația sa de deschidere a procesului că femeia a refuzat să recunoască că în pachetul aruncat la gunoi erau rămășițele fiului său, „așa că descrie acest gunoi pe care l-a aruncat ca fiind paste cu creveți împuțite”.

Anchetatorii au găsit în cele din urmă rămășițele lui Quinton „în bucăți” într-o groapă de gunoi la mijlocul lunii noiembrie 2022, iar FBI a identificat rămășițele mai târziu în aceeași lună.

„Inculpata a încălcat cea mai elementară și sacră încredere a unui copil în părintele său în cel mai oribil mod”, le-a spus procurorul juraților din Georgia. „În toiul nopții, ea l-a ucis, pe propriul ei fiu, s-a urcat în mașină cu cadavrul lui, a condus până la un tomberon, apoi l-a aruncat ca pe un gunoi”.

